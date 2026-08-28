Un bărbat recidivist, identificat ca N.D., zis și D.C., a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat un interpret de muzică pentru a-l determina să vină să cânte la un eveniment privat. Din informațiile noastre, este vorba despre Costel Biju, care ulterior a făcut declarații mincinoase privind cele întâmplate în seara respectivă. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, ulterior, N.D ar fi amenințat și o altă persoană prezentă la eveniment.

Cazul a pornit de la un incident produs în noaptea de 20 august, în București. Foto: captură video

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a anunțat că, la data de 27 august 2026, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de N.D., zis și D.C., pentru amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și șantaj.

Cazul a pornit de la un incident produs în noaptea de 20 august, într-un salon de evenimente din Sectorul 2 al Capitalei.

Ar fi amenințat un manelist pentru a-l obliga să cânte la petrecere

Potrivit procurorilor, în intervalul 01:00-03:00, N.D. se afla în interiorul salonului de evenimente după ce consumase alcool.

Anchetatorii susțin că bărbatul urmărea să obțină participarea și prestarea unor servicii muzicale de către Costel Costache, cunoscut în mediul public drept Costel Biju, la evenimentul la care se afla.

Potrivit anchetei, N.D. ar fi încercat să îl determine pe artist să se prezinte la eveniment în jurul orei 05:00 și să cânte, folosind amenințări explicite cu acte de violență transmise prin apeluri video.

Interpretul nu ar fi dat curs solicitării și nu s-ar fi prezentat la eveniment.

Sursa video: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

A doua persoană vătămată ar fi fost amenințată în local

Ulterior, în jurul orei 04:00, N.D. ar fi amenințat o altă persoană, identificată drept M.E.-M.

Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi amenințat-o cu acte de violență, ar fi împins-o și s-ar fi apropiat de aceasta într-o manieră intimidantă.

Procurorii susțin că incidentul a dus și la tulburarea ordinii și liniștii publice, afectând persoanele care participau la eveniment și se aflau în interiorul localului.

Costel Biju este cercetat pentru mărturie mincinoasă

În același dosar, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de Costel Biju, pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă.

Potrivit Parchetului, pe 27 august, între orele 17:30 și 18:21, artistul s-ar fi aflat la sediul Poliției Sectorului 2, unde a fost audiat în calitate de martor.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi făcut declarații mincinoase, afirmând că nu ar fi auzit actele de constrângere exercitate de N.D. în noaptea de 20 august.

Potrivit procurorilor, declarația ar fi fost făcută cu scopul de a îngreuna cercetările și tragerea la răspundere penală a lui N.D. pentru infracțiunea de șantaj.

N.D. a fost reținut, dar nu a fost arestat preventiv

N.D. a fost reținut pentru 24 de ore, începând din după-amiaza zilei de 27 august.

Pe 28 august, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a solicitat instanței arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 2 a respins însă propunerea și a dispus măsura controlului judiciar. Ancheta penală continuă.