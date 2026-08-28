 Amenințări și scandal la o petrecere din București: Costel Biju ar fi fost șantajat să cânte. Un bărbat a fost pus sub control judiciar | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Amenințări și scandal la o petrecere din București: Costel Biju ar fi fost șantajat să cânte. Un bărbat a fost pus sub control judiciar

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un bărbat recidivist, identificat ca N.D., zis și D.C., a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat un interpret de muzică pentru a-l determina să vină să cânte la un eveniment privat. Din informațiile noastre, este vorba despre Costel Biju, care ulterior a făcut declarații mincinoase privind cele întâmplate în seara respectivă. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, ulterior, N.D ar fi amenințat și o altă persoană prezentă la eveniment.

Cazul a pornit de la un incident produs în noaptea de 20 august, în București.
Cazul a pornit de la un incident produs în noaptea de 20 august, în București. Foto: captură video

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a anunțat că, la data de 27 august 2026, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de N.D., zis și D.C., pentru amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și șantaj.

Cazul a pornit de la un incident produs în noaptea de 20 august, într-un salon de evenimente din Sectorul 2 al Capitalei.

Ar fi amenințat un manelist pentru a-l obliga să cânte la petrecere

Potrivit procurorilor, în intervalul 01:00-03:00, N.D. se afla în interiorul salonului de evenimente după ce consumase alcool.

Anchetatorii susțin că bărbatul urmărea să obțină participarea și prestarea unor servicii muzicale de către Costel Costache, cunoscut în mediul public drept Costel Biju, la evenimentul la care se afla.

Potrivit anchetei, N.D. ar fi încercat să îl determine pe artist să se prezinte la eveniment în jurul orei 05:00 și să cânte, folosind amenințări explicite cu acte de violență transmise prin apeluri video.

Interpretul nu ar fi dat curs solicitării și nu s-ar fi prezentat la eveniment.

Sursa video: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

A doua persoană vătămată ar fi fost amenințată în local

Ulterior, în jurul orei 04:00, N.D. ar fi amenințat o altă persoană, identificată drept M.E.-M.

Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi amenințat-o cu acte de violență, ar fi împins-o și s-ar fi apropiat de aceasta într-o manieră intimidantă.

Procurorii susțin că incidentul a dus și la tulburarea ordinii și liniștii publice, afectând persoanele care participau la eveniment și se aflau în interiorul localului.

Costel Biju este cercetat pentru mărturie mincinoasă

În același dosar, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de Costel Biju, pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă.

Potrivit Parchetului, pe 27 august, între orele 17:30 și 18:21, artistul s-ar fi aflat la sediul Poliției Sectorului 2, unde a fost audiat în calitate de martor.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi făcut declarații mincinoase, afirmând că nu ar fi auzit actele de constrângere exercitate de N.D. în noaptea de 20 august.

Potrivit procurorilor, declarația ar fi fost făcută cu scopul de a îngreuna cercetările și tragerea la răspundere penală a lui N.D. pentru infracțiunea de șantaj.

N.D. a fost reținut, dar nu a fost arestat preventiv

N.D. a fost reținut pentru 24 de ore, începând din după-amiaza zilei de 27 august.

Pe 28 august, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a solicitat instanței arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 2 a respins însă propunerea și a dispus măsura controlului judiciar. Ancheta penală continuă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
digi24.ro
image
Tudor Chirilă, atac foarte dur la adresa lui Nicușor Dan: ”O nouă probă de ticăloșie. Nu credeam că poate ajunge atât de jos”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz rămâne fără scaunul de primar al Timișoarei. Are 30 de zile să-și depună mandatul
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Bîrligea, de 6 ori mai ieftin decât Rrahmani! Transferul fostului atacant al FCSB la Frosinone, văzut dintr-o o altă perspectivă
fanatik.ro
image
Lecția juridică pe care Tudor Chirilă i-o dă lui Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Răspunsul lui este o glumă proastă”
libertatea.ro
image
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
digisport.ro
image
Tudor Chirilă, atac dur la adresa lui Nicușor Dan după scandalul Pahonțu: „Aveți obligația să scădeți un securist din sistem”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul turistului mort după ce a fost scos de 4 ori din mare
observatornews.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
cancan.ro
image
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
newsweek.ro
image
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
prosport.ro
image
Cine este Haakon al VIII-lea, noul rege al Norvegiei. Are 53 de ani și este căsătorit cu Mette-Marit
playtech.ro
image
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat acesta
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
În ultimele zile de mercato, i-au pus contractul pe masă lui Michael Olise: cel mai mare salariu din istoria clubului!
digisport.ro
image
Se construiește cel mai mare aeroport din lume. Investiția depășește 30 de miliarde de euro și va avea cinci piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan, pregătit de o nouă desemnare de premier! Răsturnare de situație privind numele
mediaflux.ro
image
INEDIT » Cum se vor deplasa jucătorii lui HEBC Hamburg la meciul din 1 septembrie. Inițial voiau să meargă cu bicicletele
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim
click.ro
image
Româncă, impresionată de o stațiune mai puțin cunoscută din Halkidiki: „M-aș întoarce oricând”. Cât a costat masa pentru 3 persoane
click.ro
image
Se construiește cel mai mare aeroport din lume. Investiția depășește 30 de miliarde de euro și va avea cinci piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an
click.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Profimedia jpg
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Oana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur”
image
Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani