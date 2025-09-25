search
Un locuitor din trei din București-Ilfov, în pericol de infarct sau AVC. Explicațiile unui medic cardiolog

Publicat:

Un studiu recent desfășurat în București și Ilfov arată rezultate îngrijorătoare: o persoană din trei prezintă risc crescut de infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Datele provin dintr-un proiect pilot de screening desfășurat în perioada 2024–2025.

O persoană din trei riscă să facă infarc miocardic sau AVC FOTO: Arhivă
O persoană din trei riscă să facă infarc miocardic sau AVC FOTO: Arhivă

Potrivit medicului cardiolog Ștefan Busnatu, unul dintre inițiatorii proiectului, cercetarea s-a bazat pe analiza a 1.564 de persoane cu vârste între 30 și 60 de ani. „Recent, cei din Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), care au fost și inițiatorii demersului, au și publicat aceste rezultate, la care am lucrat împreună. Practic, pe 1.564 de persoane cu vârsta între 30 și 60 de ani s-a aplicat un chestionar personalizat de cuantificare a factorilor de risc cardiovascular și datele pe care le-am obținut sunt extrem de îngrijorătoare”, a explicat medicul într-o intervenție la Digi24.

Rezultatele arată că aproape 30% dintre participanți suferă de hipertensiune arterială, iar 61% dintre aceștia nu urmează niciun tratament. În plus, 30% dintre cei chestionați au colesterolul ridicat și nu iau medicamente pentru a-l ține sub control.

„Acestea sunt două probleme majore care cumulat încep să crească riscul cardiovascular și să știți că aici nu e o chestiune doar relaționată de tratament, pentru că, totodată, trebuie să ne gândim și la stilul de viață al acestei populații, care e o populație teoretic dintr-o zonă dezvoltată a României”, a subliniat Busnatu.

Sedentarism, obezitate și stres - principalii factori de risc

Studiul arată că peste 70% dintre persoanele evaluate nu fac mișcare conform recomandărilor generale (150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână). „Probabil acesta e și unul din motivele pentru care 69% din cei intervievați sunt supraponderali. Și, pe lângă aceste lucruri, avem și un nivel foarte mare de stres, o calitate a somnului proastă, care nu fac decât să conducă la riscul acesta cardiovascular mare al populației București-Ilfov, prin prisma faptului că avem foarte multe expuneri la factori de risc nociv”, a avertizat medicul cardiolog.

Consultații există, dar lipsește motivația

Paradoxal, deși peste 90% dintre respondenți au mers la consultații medicale în ultimii doi ani, schimbările necesare de stil de viață nu au fost făcute. „Adică accesibilitate avem […]. În tot acest context, se pare că nu există motivația necesară pentru a marșa mai mult pe acești factori care ar trebui să ne protejeze și probabil că este extrem de important ca partea educațională, partea de mobilizare a populației către mai multă mișcare, către o prioritizare mai mare a calității somnului și o reducere a stresului să fie efectuată printr-un demers mai extensiv, pentru că realmente, la acest moment, acestea ar fi lucrurile care ar putea să ne permită să ne mai reducem riscul cardiovascular”, a conchis Busnatu.

București

