Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul

Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului și a accidentelor vasculare cerebrale. Potrivit studiului, clopidogrelul ar fi mult mai eficient și nu vine cu riscuri suplimentare.

Descoperirea remarcabilă a fost dezvăluită la congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, iar datele din spatele rezultatelor au fost publicate simultan în prestigioasa revistă medicală The Lancet, potrivit The Guardian.

Echipa internațională de medici care a realizat studiul, care provin din țări precum SUA, Marea Britanie, Australia, Elveția și Japonia, a declarat că, potrivit rezultatelor, clopidogrelul este „superior” aspirinei și ar trebui să ducă la „adoptarea pe scară largă” a medicamentului în practica medicală la nivel mondial.

Analiza lor cuprinzătoare, efectuată pe aproape 29.000 de pacienți cu boală coronariană (CAD), a arătat că clopidogrelul este mai eficient decât aspirina în prevenirea infarctelor și a accidentelor vasculare cerebrale, fără a crește riscul de sângerări majore.

Boala coronariană este cea mai frecventă formă de boală cardiacă și o cauză majoră de deces și invaliditate la nivel global. Peste 300 de milioane de oameni trăiesc cu această afecțiune, dintre care 2,3 milioane în Marea Britanie.

Ea apare atunci când arterele inimii se îngustează din cauza acumulării de aterom, o substanță grasă în pereții lor. Durerea sau disconfortul resimțit din cauza acestei îngustări se numește angină, iar dacă apare o blocare completă, aceasta poate provoca un infarct.

Rezultatele contestă recomandarea de lungă durată conform căreia aspirina este tratamentul de primă linie pentru prevenirea evenimentelor cardiovasculare grave la sute de milioane de pacienți cu boală coronariană.

Boala coronariană necesită adesea tratament pe viață pentru a preveni infarctele, accidentele vasculare cerebrale și decesele de cauză cardiovasculară. În mod tradițional, aspirina a fost prescrisă pe termen nelimitat pacienților cu această afecțiune.

Clopidogrelul scade cu 14% riscul de evenimente cardiovasculare

Totuși, dovezile care susțin beneficiile și siguranța pe termen lung ale aspirinei au fost limitate. Noua analiză a șapte studii clinice a arătat că pacienții care au luat clopidogrel au avut un risc cu 14% mai mic de evenimente cardiovasculare sau cerebrovasculare majore – inclusiv infarct, AVC sau deces cardiovascular – comparativ cu cei care au luat aspirină.

Important este că rata problemelor majore de sângerare la pacienți a fost similară între cele două medicamente, eliminând îngrijorările că clopidogrelul ar putea provoca mai multe complicații hemoragice.

Scriind în The Lancet, echipa de cercetare a declarat: „Această sinteză cuprinzătoare a dovezilor disponibile indică faptul că, la pacienții cu boală coronariană, monoterapia pe termen lung cu clopidogrel oferă o protecție superioară împotriva evenimentelor cardiovasculare și cerebrovasculare majore comparativ cu aspirina, fără un risc suplimentar de sângerare.

Eficacitatea superioară a clopidogrelului față de aspirină a fost consecventă în mai multe subgrupuri-cheie, inclusiv la indivizi cu caracteristici clinice predictive ale unui răspuns slab la clopidogrel, ceea ce susține generalizarea acestor constatări la o gamă largă de pacienți cu boală coronariană.”

Analiza a inclus grupuri diverse de pacienți, inclusiv cei care au trecut prin proceduri precum implantarea de stenturi sau care au avut sindrom coronarian acut, și a examinat diferite subgrupuri pentru a se asigura că rezultatele sunt aplicabile pe scară largă.

Remarcabil este faptul că și pacienții care, din motive genetice sau clinice, ar putea răspunde mai slab la clopidogrel au avut totuși beneficii mai mari față de aspirină. Rezultatele sugerează că clopidogrelul ar trebui considerat medicația antiagregantă preferată pe termen lung pentru pacienții cu boală coronariană.

Deoarece ambele medicamente sunt disponibile pe scară largă, aceste constatări au potențialul de a influența ghidurile medicale la nivel mondial și de a îmbunătăți rezultatele pentru pacienți. Vor fi necesare cercetări suplimentare privind cost-eficiența clopidogrelului, precum și studii mai ample la nivel de populație, pentru a susține modificările standardelor de tratament.

Prof. Bryan Williams, directorul științific și medical al British Heart Foundation, a declarat: „Aspirina este un medicament prescris frecvent pentru a ajuta la prevenirea infarctelor și AVC-urilor recurente. Această cercetare sugerează că clopidogrelul, o alternativă la aspirină, ar putea fi mai eficient în prevenirea recurenței infarctului sau a AVC-ului.”