Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. „România se confruntă cu o situație extraordinară”

Guvernul se întruneşte în şedinţă vineri, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, care vizează modificarea Codului silvic.

Reorganizarea Romsilva, aprobată în ședință de guvern FOTO: gov.ro
Măsurile privind reorganizarea Romsilva vor fi aprobate vineri, prin hotărâre de guvern, după ce joi proiectul a fost amânat, pentru că nu avea toate avizele necesare.

"Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii", prevede proiectul.

Conform Codului silvic, Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, denumită Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control.

În baza proiectului de OUG, urmează să fie modificat articolul 32 din Codul silvic.

Potrivit formei actuale a acestui articol, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, "la propunerea Autorităţii, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Romsilva", care se publică în Monitorul Oficial.

În preambul sunt invocate obligaţiile prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, respectiv prin implementarea activităţilor din Componenta C2 - Pădurea şi protecţia biodiversităţii.

"Considerând că România se confruntă cu o situaţie extraordinară determinată de presiunea timpului şi de riscul pierderii finanţării europene, adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ devine indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea în mod corespunzător a jalonului 24 din PNRR. Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează temeiul pentru organizarea, reorganizare, restructurarea, precum şi pentru funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva", se arată în nota de fundamentare.

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva l-a desemnat, în urma unui proces transparent de selecție, pe Jean Vișan pentru un mandat de director general provizoriu de cinci luni.

Ordonanță de Urgență care permite măsuri de reorganizare a Romsilva

Guvernul României a emis vineri, 5 septembrie, o Ordonanță de Urgență care modifică articolul 32, alineatul (2) din Legea nr. 331/2024 privind Codul Silvic și stabilește măsuri fiscal-bugetare.

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 32 alin.(2) din Legea nr.331/2024 privind Codul Silvic și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul legal pentru organizarea și funcționarea, precum și măsurile de reorganizare a Romsilva, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare și Reziliență al României.

Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva”, a transmis Guvernul printr-un comunicat de presă.

Politică

