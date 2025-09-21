search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Curățenie la Romsilva. Pădurari condamnați pentru furt din pădure au continuat să lucreze. Ministrul Mediului: „Au fost dați afară"

Publicat:

Pădurari condamnați chiar și de două ori pentru furt de lemne au continuat ani la rând să lucreze la Romsilva, deși ar fi trebuit să fie demiși. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că aceștia au fost în cele din urmă dați afară și că urmează și alte concedieri.

Pădurari condamnați pentru furt din pădure, dați afară din Romsilva FOTO: Arhivă
Pădurari condamnați pentru furt din pădure, dați afară din Romsilva FOTO: Arhivă

Ministra Mediului a declarat că mai mulți pădurari, deși aveau condamnări penale definitive pentru furt din pădure, au continuat să își desfășoare activitatea în cadrul Romsilva.

4 pădurari condamnați definitiv pentru furt în pădure au putut să fie dați afară și au fost dați afară și vor fi identificați și restul de funcționari, care de-a lungul timpului au furat din păduri, au fost condamnați și astăzi lucrează bine mersi acolo și vor fi și ei dați afară”, a spus Diana Buzoianu, potrivit Europa FM.

Cum a fost găsită soluția legală

Explicația oferită inițial de Romsilva pentru menținerea în funcție a acestor angajați a fost că legea nu se aplică retroactiv. Mai exact, instituția susținea că noul Cod Silvic, care interzice pădurarilor condamnați definitiv să rămână în sistem, nu putea fi folosit pentru cazurile anterioare intrării sale în vigoare.

Diana Buzoianu a precizat însă că a identificat o prevedere în contractul colectiv de muncă ce permitea demiterea acestora chiar și fără sprijinul noii legi.

„A fost întrebată Romsilva de ce nu-i dă afară, pentru că există un nou cod silvic care prevede expres ca atunci când sunt condamnați definitiv acești oameni nu mai au voie să funcționeze în cadrul Romsilva. Inițial, s-a răspuns că condamnările lor au fost înainte să fie aplicată legea, deci nu poate să retroactiveze legea. Am căutat mai atent, personal, în contractul colectiv de muncă și am găsit un articol 57 care prevedea expres că pot să fie dați afară și că trebuie să fie dați afară acești oameni condamnați definitiv și, ce să vedeți, brusc, un «nu se poate» s-a transformat în «se poate», a explicat ministra.

Societate

