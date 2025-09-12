Acces cu reguli stricte pe drumul forestier către Padina. A fost modificat acordul dintre Greenfield și Romsilva

Începând cu 11 septembrie 2025, accesul pe drumul forestier Consolight – Padina se face după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului Greenfield, cât și protejarea Pădurii Băneasa.

Conform noilor reglementări, circulația auto este permisă de luni până vineri, doar în intervalele 07:00–10:00 și 15:00–18:00, în timp ce în weekend și în restul zilei drumul rămâne deschis exclusiv pentru pietoni și bicicliști. Viteza maximă admisă este de 20 km/h, accesul este permis doar vehiculelor de până la 3,5 tone, iar tranzitul se desfășoară într-un singur sens, Consolight - Padina. Staționarea și aruncarea materialelor inflamabile sunt interzise.

Federația Greenfield Băneasa subliniază că soluția este una temporară, până la identificarea unor alternative sigure de acces către cartier, și răspunde atât recomandărilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cât și rezultatelor studiului CNAIR pentru Aleea Teișani, care indică nevoia reglementării fluxului de trafic.

„Această rută este vitală pentru siguranța locuitorilor în cazul blocării Aleii Teișani. Beneficiile includ emisii de noxe de șapte ori mai reduse și emisii de particule PM10 diminuate de opt ori”, se arată în comunicatu de presă remis redacției.

Organizația atrage atenția că intenția locuitorilor nu este de a afecta pădurea, ci de a trăi responsabil și în siguranță, păstrând totodată accesul la o cale secundară necesară în situații de urgență.

Pădurea Băneasa, între protecție și acces pentru comunități

Amintim că, pe 5 septembrie 2025, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Evenimentul a avut loc la sediul instituției din Bulevardul Libertății, București, și a fost structurat în două părți: o sesiune cu reprezentanți ai autorităților și societății civile, urmată de prezentarea întrebărilor și propunerilor celor înscriși.

Dezbaterea a venit pe fondul tensiunilor legate de accesul locuitorilor cartierului Greenfield, unde trăiesc peste 6.000 de persoane. Într-o scrisoare deschisă transmisă anterior, Federația Greenfield Băneasa a cerut ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ca pădurea să fie încadrată oficial ca arie protejată și ca procesul decizional să fie transparent, cu implicarea comunităților învecinate. „Este esențial ca pădurea Băneasa să fie gestionată și întreținută corespunzător, iar locuitorii comunității să aibă acces liber și sigur către oraș”, se arăta în documentul semnat, la acea vreme, de președintele federației, Cătălin Diaconescu.

Tot atunci, Federația a invocat și situațiile de urgență, precum furtuna din iulie 2025, care a blocat timp de opt ore singura cale de acces a cartierului. ISU București a semnalat atunci necesitatea folosirii drumurilor forestiere ca rută alternativă.

Tema a fost alimentată și de disputa juridică privind drumul forestier Padina. Pe 13 august 2025, Tribunalul București a respins cererea ONG-urilor Eco-Civica și Agent Green de suspendare a contractului de peaj. Instanța a obligat cele două organizații la plata a 7.000 de lei cheltuieli de judecată.