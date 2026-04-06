Caz șocant: un copil de 12 ani a murit după ce a forțat ușa balconului și s-a aruncat de la etajul 4 al unui apartament de tip familial

Un copil de 12 ani instituționalizat într-un apartament de tip familial din Pitești a murit luni,6 aprilie, după ce a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia împreună cu alți minori.

Potrivit primelor informații, minorul și fratele său, în vârstă de 14 ani, au fost luați din familie în luna ianuarie, în urma unui caz grav de abuz, cei doi fiind instituționalizați într-un apartament aflat în grija sistemului de protecție a copilului.

Surse apropiate anchetei susțin că mama băiatului ar fi întreținut relații sexuale cu unul dintre frații vitregi, iar tatăl și un frate se află în închisoare, scrie ziarobiectiv.

În locuință se aflau cinci copii, supravegheați de un educator. Acesta le-a declarat anchetatorilor că, în momentul incidentului, se afla într-o altă cameră. Copilul de 12 ani ar fi ieșit pe balconul apartamentului, situat la etajul al patrulea. Educatorul susține că accesul spre balcon era securizat, însă copilul ar fi forțat ușa pentru a ajunge afară.

La scurt timp, acesta a fost găsit în stare critică, după ce a căzut de la înălțime.

Supraveghetorii au alertat de urgență autoritățile după ce l-au descoperit pe copil.

Echipaje de urgență de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș și Serviciul de Ambulanță Județean au intervenit imediat, încercând manevre de resuscitare, însă copilul a fost declarat decedat la fața locului.

Vecinii au oferit detalii despre momentul tragediei.

„Niște copii de la casa de copii acolo, care închiriază apartamentele de la casa de copii. Și erau 2 băieți acolo, pe balcon, se uitau în jos. Am auzit de la noi din bloc, probabil a văzut o doamnă de la etajul 4 când a căzut și a strigat afară să sune cineva repede poliția. Doar atât.”, a declarat o locatară, pentru presa locală .

„Am văzut când a căzut. N-am ce să vă zic, eram pe balcon, mă uitam pe balcon, fumam o țigară și am văzut când a căzut. Mai era cu un băiat”, a spus un al locatar.