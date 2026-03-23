Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 8 în Sectorul 2. Poliția și medicii sunt la fața locului

Un copil de 5 ani este rănit, în stare gravă, după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Poliția și echipajele medicale intervin la fața locului pentru a acorda îngrijiri și a stabili împrejurările incidentului.

Luni, 23 martie 2026, polițiștii Secției 9 din București au intervenit după ce au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un minor care a căzut de la etajul 8, al unui bloc din sectorul 2.

Un echipaj medical s-a deplasat imediat la locul incidentului și acordă primele îngrijiri minorului, pentru a-i salva viața și a-i stabiliza starea.

În prezent, autoritățile investighează evenimentul pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.