Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
Video Un bărbat și-a agresat partenera într-un parc din Capitală: „Te calc în picioare, te omor”. Un grup de femei a scăpat-o de agresor

Publicat:

O tânără a fost urmărită și lovită de partener într-un parc din București. Ea a țipat după ajutor, însă nimeni nu a intervenit, până când un grup de femei au reușit să o scape de agresor.

Un grup de tinere i-au sărit în ajutor FOTO Captură video
Un grup de tinere i-au sărit în ajutor FOTO Captură video

„Mă aflam în parc cu câteva prietene de-ale mele, inițiasem un picnic. La scurt timp se auzeau țipete în parc și am văzut că un bărbat fugărește o femeie și acea femeie țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute. Erau foarte multe persoane în parc. Se dusese și de unde se închiriază hidrobicicletele și cei de acolo au gonit-o. A venit la noi disperată și ne-a rugat să sunăm la poliție. Între timp, prietena mea a sunat la poliție, i-am spus să aștepte cu noi pe pătură până vine poliția”, a povestit, pentru Digi24, una dintre femeile care au ajutat victima.

Tânăra care a sărit în ajutor povestește că, deși erau mulți bărbați în zonă, niciunul nu a reacționat: „Nu aveau nicio treabă, doar stăteau și se uitau. Când au venit acești bărbați, erau pe alee, le-am cerut ajutorul, se vede și în filmare, și a venit unul dintre bărbați, un polițist civil.”

Potrivit Sindicatului Europol, polițistul care a intervenit se afla în timpul său liber.

„Deși de la distanță agresorul nu părea periculos, când s-a apropiat, a început să-și arate adevărata față: amenințări, injurii și promisiuni de violență – „te calc în picioare, te omor, îți rup capul...”. Situația putea degenera oricând. În acel moment, un tânăr care trecea prin zonă a intervenit. Era Alin, colegul nostru polițist de la Secția 25, aflat în timpul liber. În clipa în care și-a declinat calitatea de polițist, „vitejia” agresorului s-a evaporat. Ba chiar a spus: „iartă-mă”, dar nu în nicun caz victimei, ci colegului nostru. Alin a preluat controlul până la sosirea patrulei de poliție, care l-a condus pe bărbat la secția de poliție", a transmis sindicatul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, însă, femeia a refuzat să depună plângere și să solicite ordin de protecție, deși în imaginile video apărute pe rețelele de socializare, victima afirmă că partenerul i-a luat actele și o ține captivă împotriva voinței sale.

„Este o poveste tragică care se repetă pentru mii de victime în toată țara, femei care aleg să-și ducă drama singure, fără să ceară ajutor", se mai arată în postare.

Potrivit datelor Eurostat din perioada 2021–2024, țara noastră ocupă locul 4 în Uniunea Europeană în ceea ce privește violența împotriva femeilor în cuplu, un clasament care reflectă lipsa unei reacții ferme și constante din partea autorităților.

Datele sunt șocante: 45,5% dintre femeile din România declară că au fost agresate psihologic de partenerii lor. Aproape una din patru femei (25,4%) a fost victima violenței fizice, ceea ce înseamnă sute de mii de cazuri ignorate, normalizate sau mușamalizate.

București

