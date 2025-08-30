Crimă cu sânge rece în Cluj. Un bărbat și-a ucis soția și a fugit spre Lacul Tarnița. Polițiștii îl caută

O crimă șocantă a avut loc vineri seară, 29 august, în județul Cluj. Un bărbat și-a ucis soția, aplicându-i mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului, pe fondul unor conflicte familiale. La această oră, criminalul este căutat de oamenii legii.

Potrivit surselor din cadrul anchetei, citate de Știri de Cluj, tragedia s-a produs între orele 20:00 și 21:00. Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori este gelozia, care ar fi dus la gestul extrem al bărbatului.

După crimă, agresorul a părăsit locuința și a plecat cu mașina în direcția lacului Tarnița. Autoritățile au mobilizat echipe de căutare în cursul nopții, verificând localitățile din jurul zonei de agrement.

Mașina suspectului a fost descoperită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare, însă bărbatul nu a fost găsit până la această oră.

Polițiștii iau în calcul inclusiv varianta sinuciderii, iar operațiunile de căutare continuă.