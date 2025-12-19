Un cuplu a murit într-un incendiu izbucnit într-o saună, după ce a rămas blocat în interior

Un cuplu din Japonia și-a pierdut viața într-o saună privată care a luat foc, după ce a rămas captiv. Poliția investighează circumstanțele tragediei, inclusiv posibilitatea ca un mâner defect al ușii să fi împiedicat ieșirea victimelor din încăpere, potrivit presei locale.

Cei doi se aflau într-o saună privată a centrului Sauna Tiger. Alarma de incendiu a fost declanșată luni, în jurul orei 12:25, ora locală, moment în care pompierii au fost alertați. Tragedia s-a produs în cartierul Akasaka din Tokyo.

La sosirea echipajelor de intervenție, ușa saunei era închisă, iar mânerul acesteia a fost găsit pe podea. Cei doi au fost descoperiți pe podea, unul peste celălalt, cu capetele în apropierea ușii, semn că ar fi încercat să iasă. Au fost transportați de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze, conform BBC.

Anchetatorii au găsit în interiorul saunei un prosop ars, ceea ce ar putea sugera că incendiul ar fi fost provocat de contactul acestuia cu pietrele fierbinți ale saunei.

De asemenea, pe perete exista un buton de alarmă destinat alertării personalului, însă s-a constatat că sistemul fusese dezactivat. Capacul alarmei era îndepărtat, deci victimele ar fi încercat să îl folosească pentru a cere ajutor.

Conform poliției, angajații unității ar fi declarat că alarma nu mai fusese pornită „din jurul anului 2023”, informație care ridică semne de întrebare privind respectarea normelor de siguranță. Centrul de Sănătate Publică Minato a precizat că sauna funcționa din iulie 2022 și fusese inspectată ultima dată în aprilie 2023, când nu au fost identificate deficiențe majore ale echipamentelor.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, conducerea Sauna Tiger a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat că ia incidentul „foarte în serios”, cooperând cu autoritățile. Unitatea a fost închisă temporar, iar clienții cu rezervări vor primi rambursări.