Femeie de 92 de ani din Sălaj, tâlhărită de doi tineri în propria locuință

O femeie de 92 de ani din comuna Bălan, județul Sălaj, a fost tâlhărită în noaptea de 2 spre 3 septembrie de doi tineri, care i-au sustras 1.140 de lei și un telefon mobil.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj precizează, joi, într-un comunicat de presă, că în noaptea de 2 spre 3 septembrie, cei doi ar fi pătruns, mascaţi, în locuinţa femeii din localitatea Bălan şi ar fi exercitat acte de violenţă asupra acesteia, scrie Agerpres.

Tinerii i-ar fi sustras 1.140 de lei şi un telefon mobil, răvăşindu-i totodată bunurile din casă.

„În urma activităţilor investigativ-operative întreprinse, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au identificat persoanele bănuite de comiterea faptei.

Totodată, în urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de cei doi, urmând ca, în cursul zilei de 4 septembrie, să fie prezentaţi instanţei, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul IPJ Sălaj.

Cercetările continuă sub supravegherea unităţii de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru tâlhărie calificată, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor doi tineri.