Ludovic Orban crede că se poate și fără PSD la guvernare. „Sunt exemplul în viață. Am condus un guvern minoritar”

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a declarat vineri la RFI că actuala coaliție nu va rezista până în anul 2028, când sunt programate alegerile parlamentare.

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei, susține că PSD nu este deloc corect cu partenerii de coaliție, iar atitudinea aceasta ostilă va duce în final la o despărțire, altfel coaliția riscă să se distrugă.

„Se poate guverna și cu guvern minoritar. Eu sunt exemplul în viață încă de om care a condus un guvern minoritar”, a susținut Ludovic Orban la RFI.

Acesta s-a arătat sceptic că actuala coaliție va rezista până la rotativa din 2027.

„Nu cred că PSD își va modifica comportamentul, sunt incapabili să înțeleagă situația în care se găsește România și mai ales să-și schimbe năravurile, vechile năravuri. (…) Sincer, m-ați întrebat, vă răspund sincer, nu cred că această coaliție va dura până în 2028”, a explicat acesta.

Fuziune PNL-Forța Dreptei

Ludovic Orban susține că întoarcerea sa în PNL ar fi posibilă doar dacă se va realiza o fuziune între liberali și partidul pe care îl conduce, Forța Dreptei.

„Ca să mă întorc eu în partid, e nevoie de un proces de fuziune, de comasare prin absorbție, prin care PNL să absoarbă Forța Dreptei. La ora actuală, am avut o discuție cu președintele Partidului Național Liberal, cu Ilie Bolojan. În această discuție ne-am pus oarecum de acord și am convenit de comun acord că există deschidere pentru a începe aceste discuții”, a explicat Ludovic Orban la RFI.

De altfel, și Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în PNL.

„Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan.