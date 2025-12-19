Despărțirea de FCSB n-a oprit pasiunea: fotbalistul a pozat în deșert cu tricoul ”roș-albastru”

De-a lungul anilor, Gigi Becali (67 de ani) a mizat pe mai mulți fotbaliști care nu și-au justificat investiția. Unul dintre aceștia este Rachid Bouhenna, fundaș central adus la FCSB la insistențele patronului. La 34 de ani, algerianul s-a stabilit în Dubai, unde activează și ca dezvoltator imobiliar.

Din vara lui 2025, Bouhenna a revenit în fotbal, semnând cu The Football Circle, echipă din liga a treia din Emiratele Arabe Unite. Fostul jucător de la CFR Cluj și FCSB continuă să evolueze meci de meci, deși nivelul competiției este clar inferior față de cel din Liga 1.

Când nu este pe teren, Bouhenna știe să se relaxeze. Recent, fostul fundaș a postat pe rețelele sociale o imagine din deșert, purtând tricoul FCSB-ului din perioada în care juca pentru formația roș-albastră.

Bouhenna, după despărțirea de FCSB

Bouhenna a ajuns la FCSB în vara anului 2022, de la CFR Cluj, însă evoluțiile sale nu l-au convins pe Gigi Becali. După doar 9 meciuri, fundașul a fost pus pe liber și, ulterior, a vorbit deschis despre experiența la echipă și despre relația cu patronul roș-albaștrilor.

Deși „pariul” lui Becali nu a funcționat, Bouhenna și-a găsit drumul în fotbalul din Emirate și pare să privească cu nostalgie și umor perioada petrecută la București.

"Am plecat de la FCSB pentru că situația mea nu era bună acolo. M-am accidentat la începutul perioadei de pregătire și nu am avut timp să îmi intru în formă și să mă adaptez la echipă. Totodată, nici echipa nu a jucat bine în acea perioadă.

Nu voi face niciun comentariu despre patronul de la FCSB, toată lumea îi cunoaște personalitatea. (n.r. dacă ar putea da timpul înapoi, s-ar mai transfera la FCSB?) Da. Acesta este fotbalul. Uneori lucrurile funcționează și ești într-o poziție bună, alteori nu", a spus Bouhenna, pentru digisport.ro.