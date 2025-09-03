Femeia bătută și lovită cu mașina de amant a murit. Agresorul a încercat să se sinucidă

O femeie din județul Prahova, care a fost bătută și lovită intenționat cu mașina de către amantul său, a decedat. În urma acestui deznodământ tragic, bărbatul suspectat de crimă a încercat să se sinucidă.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mizil au fost sesizați, marți, 2 septembrie, în jurul orei 07:30, de către un locuitor al comunei Baba Ana, care a observat o femeie cu urme de sânge pe față. Din ancheta desfășurată a reieșit că victima, în vârstă de 57 de ani, a fost atacată fizic de un bărbat care a coborât dintr-un autoturism. Ulterior, acesta s-a urcat din nou în mașină, a lovit-o intenționat și a părăsit locul faptei.

Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, dar nu a supraviețuit. Un bărbat în vârstă de 53 de ani, suspectat de comiterea faptei, a fost localizat de polițiști în autoturismul său, în zona localității Tătaru. Conform unor surse judiciare, între cei doi exista o relație extraconjugală, iar motivul agresiunii nu este cunoscut.

În urma decesului victimei, cazul a preluat cele mai grave proporții. În acest context, agresorul ar fi încercat să-și pună capăt vieții.

Cercetările pentru omor și tentativă de sinucidere continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.