Cetățeanul turc care și-a tranșat concubina și a aruncat-o pe câmp a fost condamnat la 22 de ani de închisoare

Cetățeanul turc Cam Abdulkadîr, cel care în urmă cu mai bine de un an și jumătate a oripilat întreaga opinie publică prin faptul că a ucis și apoi aruncat pe un câmp de lângă București cadavrul concubinei acestuia, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare și plata unor daune de 220.000 de euro către sora și fratele victimei. Decizia poate fi atacată cu apel.

Pe parcursul anchetei penale, turcul a pretins că nu se află în deplinătatea facultăților mintale, pentru a evita răspunderea penală.

”El a încercat pe toată perioada cercetării penale, dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei și să arate că de fapt el nu ar trebui să răspundă din punct de vedere penal”, susține avocatul Adrian Cuculis.

La începutul lunii martie 2024, trupul neînsuflețit al unei femei a fost găsit aruncat pe câmpul din localitatea Olteni, județul Dâmbovița. Anchetatorii au stabilit ulterior că acesta fusese aruncat acolo de o lună. Era mutilat și înfășurat într-o folie de plastic. Tractoristul care a făcut descoperirea macabră a găsit, însă, doar fragmente. Polițiștii sosiți la fața locului au găsit ulterior mâinile și piciorul stâng.

Polițiștii spun că trupul aparținea Mirelei Bîtfoi, o femeie în vârstă de 38 de ani, care dispăruse din sectorul 6 al Capitalei cu o lună înainte ca trupul ei să fie găsit abandonat pe câmp.

Cum a picat ucigașul de pe autostradă în plasa procurorilor

Suspectul în cazul femeii descoperite moarte pe autostrada București-Pitești a fost identificat prin intermediul seriei IMEI a telefonului său. Turcul a utilizat mai multe cartele telefonice în același dispozitiv mobil.

De altfel, acesta ar fi recunoscut crima și chiar le-a precizat anchetatorilor cum a omorât-o pe Mirela Bîtfoi. Suspectul Cam Abdulkadîr este rezident cu cetățenie turcă și germană.

Cum s-a dat de gol turcul

Cu ajutorul listei de apeluri a numărului de telefon al victimei Mirela Bîtfoi, anchetatorii au descoperit faptul că, în data de 6 martie 2024, între orele 15.13 şi 16.40, victima a avut 6 convorbiri telefonice cu o persoană având un număr telefonic de pe o cartelă prepaid. Cartela prepaid a fost activată pe 4 martie 2024, ora 10.24, până pe 6 martie 2024, ora 16.41, au stabilit investigatorii.

Mai departe, anchetatorii au mers pe fir şi au descoperit că această cartelă prepaid a fost utilizată de un terminal mobil cu o anumită serie IMEI, cu care au fost folosite şi alte numere de telefon.