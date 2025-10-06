Termoenergetica a început furnizarea căldurii. Zonele din Capitală în care pot apărea probleme

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat luni, 6 octombrie, că a demarat procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire, conform graficului stabilit pentru sezonul rece. Însă, având în vedere dimensiunea reţelei de termoficare și faptul că unele asociaţii de proprietari nu au deschis încă circuitul de încălzire, căldura va ajunge gradual în apartamente.

Pentru o distribuţie optimă, Termoenergetica a pornit treptat sursele de furnizare și a solicitat mărirea debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune. De asemenea, compania a cerut tuturor producătorilor de energie termică să pornească instalațiile de producere începând cu 6 octombrie 2025, transmite CMTEB, într-un comunicat de presă.

În paralel, se desfășoară lucrări de echilibrare hidraulică, necesare pentru uniformizarea parametrilor din rețea. Până la finalizarea acestui proces și a lucrărilor deschise în mai multe șantiere, pot apărea disfuncționalități temporare în mai multe zone din Capitală:

- Sector 1: Piaţa Gării, Cuza, Piaţa Victoriei, Zona Aviaţiei

- Sector 2: Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteşani, Maşina de Pâine

- Sector 3: Mircea Vodă, Moşilor, Călăraşi, Labirint

- Sector 4: Luică, Reşiţa, Giurgiului

- Sector 5: Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria

- Sector 6: Constructorilor, Splaiul Independenţei, Calea Giuleşti

Reprezentanţii companiei dau asigurări că echipele CMTEB monitorizează permanent situaţia și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor probleme. Asociaţiile de proprietari care nu au deschis încă circuitul de încălzire pot solicita sprijin din partea Termoenergetica.

Clienţii pot afla informații actualizate prin numărul de telefon 031.9442, la linia gratuită 0800.820.002 sau prin aplicaţia Termoalert.