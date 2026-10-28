Șase milioane de luminițe vor decora Bucureștiul de sărbători. Când se deschide Târgul de Crăciun din Capitală

Bucureștiul intră treptat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Echipele de la Iluminat Public au început să instaleze decorațiunile luminoase pe principalele bulevarde ale orașului, iar în acest an vor fi folosite aproximativ șase milioane de luminițe. Startul oficial al sezonului festiv este programat pentru 27 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Șase milioane de luminițe vor decora Bucureștiul de sărbători. Foto: Facebook

Potrivit Primăriei Capitalei, instalațiile sunt montate pe timpul nopții, pentru ca lucrările să afecteze cât mai puțin circulația rutieră. Acțiunea a început luni seară, iar primele zone în care au intervenit echipele au fost bulevardul Lascăr Catargiu și Șoseaua Kiseleff.

Anul acesta, iluminatul festiv va include mai multe tipuri de ornamente, de la plase și șiruri luminoase până la țurțuri strălucitori și globuri supradimensionate, cu un diametru de 80 de centimetri.

„Șase milioane de luminițe vor împodobi, în această iarnă, principalele bulevarde ale Capitalei!”, a transmis Primăria București într-un mesaj publicat pe Facebook, precizând că instalațiile folosite sunt deja disponibile în depozitele Companiei Municipale Iluminat Public București.

Montarea se desfășoară etapizat. După zonele în care s-a lucrat la începutul săptămânii, echipele continuă intervențiile pe Șoseaua Kiseleff, urmând să ajungă și pe Șoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, bulevardul Regina Elisabeta, bulevardul Magheru și bulevardul I.C. Brătianu.

Pe listă se află și Piața Romană, precum și Piața Constituției, unde va fi amenajat Târgul de Crăciun.

Bucureștenii și turiștii vor putea intra în atmosfera sărbătorilor începând din seara de 27 noiembrie, când este programată deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Potrivit reprezentanților Primăriei, iluminatul festiv va rămâne aprins până în luna ianuarie, după sărbătoarea Sfântului Ion.

Până atunci, montarea instalațiilor va continua pe principalele artere și în piețele centrale ale Capitalei, care vor fi pregătite treptat pentru sezonul de iarnă.