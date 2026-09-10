Femeie lovită de metrou în stația Ștefan cel Mare. A fost scoasă de sub tren și transportată la spital
O femeie în vârstă de aproximativ 24 de ani a fost lovită de un tren de metrou, joi dimineață, în stația Ștefan cel Mare din București. Victima a fost extrasă de sub garnitură de echipele de intervenție și se află în stare de inconștiență.
UPDATE 09.50 Femeia lovită de metrou în stația Ștefan cel Mare are 24 de ani
Poliția a transmis noi informații despre incidentul produs joi dimineață în stația de metrou Ștefan cel Mare. Victima este o femeie în vârstă de 24 de ani, care ar fi coborât în calea de rulare și a fost lovită de tren.
Echipajele de prim-ajutor au intervenit pentru extragerea femeii de sub metrou. Cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
UPDATE 09.40 Femeia a fost transportată la Spitalul Floreasca
Femeia a fost transportată la Spitalul Floreasca, prezentând semne vitale. Circulația trenurilor a fost reluată.
UPDATE 09.10 Femeie lovită de metrou în stația Ștefan cel Mare. A fost scoasă de sub tren, în stare de inconștiență
O femeie în vârstă de aproximativ 25 de ani a fost lovită de un tren de metrou, joi dimineață, în stația Ștefan cel Mare din București. Victima a fost extrasă de sub garnitură de echipele de intervenție și se află în stare de inconștiență.
Incidentul s-a produs în jurul orei 8:15, pe firul 2 al stației de metrou. Inițial, autoritățile au anunțat că este vorba despre o posibilă tentativă de suicid, potrivit ISU.
Pentru intervenție, rețeaua de electricitate a fost deconectată, iar echipajele de salvare au putut ajunge la victimă și au scos-o de sub metrou.
Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, femeia este inconștientă și prezintă multiple traumatisme.
La fața locului intervin două echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și o autospecială de stingere.
Circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată în urma incidentului.
În paralel, autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul și dacă a fost vorba despre o tentativă de suicid.
Știrea inițială
Un incident grav a avut loc joi dimineață în stația de metrou Ștefan cel Mare din București. O persoană ar fi încercat să se sinucidă, iar circulația trenurilor a fost reorganizată în urma evenimentului.
Incidentul s-a produs în jurul orei 8:15, pe firul 2 al stației Ștefan cel Mare. Personalul Metrorex a solicitat intervenția echipajelor SMURD, precum și a celorlalte autorități abilitate.
Reprezentanții Metrorex au transmis că urmează să fie stabilite circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.
„Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri", se menționează în comunicatul Metrorex.
În urma incidentului, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată temporar. Călătorii au fost informați cu privire la situație prin sistemul de sonorizare din stații și garnituri.
Ancheta autorităților urmează să stabilească ce s-a întâmplat și în ce condiții a avut loc incidentul.