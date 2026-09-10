Femeie lovită de metrou în stația Ștefan cel Mare. A fost scoasă de sub tren și transportată la spital

O femeie în vârstă de aproximativ 24 de ani a fost lovită de un tren de metrou, joi dimineață, în stația Ștefan cel Mare din București. Victima a fost extrasă de sub garnitură de echipele de intervenție și se află în stare de inconștiență.

O persoană ar fi încercat să se sinucidă. Foto: Facebook

UPDATE 09.50 Femeia lovită de metrou în stația Ștefan cel Mare are 24 de ani

Poliția a transmis noi informații despre incidentul produs joi dimineață în stația de metrou Ștefan cel Mare. Victima este o femeie în vârstă de 24 de ani, care ar fi coborât în calea de rulare și a fost lovită de tren.

Echipajele de prim-ajutor au intervenit pentru extragerea femeii de sub metrou. Cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

UPDATE 09.40 Femeia a fost transportată la Spitalul Floreasca

Femeia a fost transportată la Spitalul Floreasca, prezentând semne vitale. Circulația trenurilor a fost reluată.

UPDATE 09.10 Femeie lovită de metrou în stația Ștefan cel Mare. A fost scoasă de sub tren, în stare de inconștiență

O femeie în vârstă de aproximativ 25 de ani a fost lovită de un tren de metrou, joi dimineață, în stația Ștefan cel Mare din București. Victima a fost extrasă de sub garnitură de echipele de intervenție și se află în stare de inconștiență.

Incidentul s-a produs în jurul orei 8:15, pe firul 2 al stației de metrou. Inițial, autoritățile au anunțat că este vorba despre o posibilă tentativă de suicid, potrivit ISU.

Pentru intervenție, rețeaua de electricitate a fost deconectată, iar echipajele de salvare au putut ajunge la victimă și au scos-o de sub metrou.

Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, femeia este inconștientă și prezintă multiple traumatisme.

La fața locului intervin două echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și o autospecială de stingere.

Circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată în urma incidentului.

În paralel, autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul și dacă a fost vorba despre o tentativă de suicid.

Știrea inițială

Un incident grav a avut loc joi dimineață în stația de metrou Ștefan cel Mare din București. O persoană ar fi încercat să se sinucidă, iar circulația trenurilor a fost reorganizată în urma evenimentului.

Incidentul s-a produs în jurul orei 8:15, pe firul 2 al stației Ștefan cel Mare. Personalul Metrorex a solicitat intervenția echipajelor SMURD, precum și a celorlalte autorități abilitate.

Reprezentanții Metrorex au transmis că urmează să fie stabilite circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

„Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri", se menționează în comunicatul Metrorex.

În urma incidentului, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată temporar. Călătorii au fost informați cu privire la situație prin sistemul de sonorizare din stații și garnituri.

Ancheta autorităților urmează să stabilească ce s-a întâmplat și în ce condiții a avut loc incidentul.