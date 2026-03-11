search
Miercuri, 11 Martie 2026
Detalii cutremurătoare în cazul soției demnitarului moldovean care s-ar fi sinucis din cauza violenței: a mai avut o tentativă

Publicat:

Soția demnitarului moldovean care s-ar fi sinucis pe fondul violenței a mai avut o tentativă de sinucidere în 2025, când a înghițit pastile și a ajuns la spital, însă responsabilii instituției nu au anunțat structurile judiciare despre acest caz, afirmă ministrul moldovean al Sănătății.

Ludmila Vartic s-ar fi sinucis din cauza violenței. FOTO: Facebook.com/ Dumitru Vartic
Ludmila Vartic s-ar fi sinucis din cauza violenței. FOTO: Facebook.com/ Dumitru Vartic

Conform ministrului Sănătății, Emil Ceban, Ludmila Vartic a decedat din cauza traumatismelor suferite în urma căderii de la înălțime, iar pe corpul ei nu au fost depistate semne de moarte violentă după efectuarea expertizei medico-legale. Rezultatele acesteia sunt consemnate în certificatul de deces, ridicat la 4 martie de soțul femeii, adică a doua zi după deces.

„Certificatul de deces a fost eliberat de medicina legală personal soțului, care a venit cu buletinul său și cu buletinul decedatei. Cauza decesului este căderea de la înălțime, fără alte urme de violență”, a spus ministrul Sănătății, Emil Ceban. 

De asemenea, ministrul moldovean al Sănătății, Emil Ceban, a subliniat că Ludmila Vartic a supraviețuit primei tentative de sinucidere din toamna anului trecut, când a fost internată la Spitalul Raional Hîncești. Potrivit oficialului, reprezentanții instituției nu au anunțat atunci structurile judiciare despre caz, fapt care urmează să fie investigat. Iar pentru a preveni situații similare în viitor, Ministerul Sănătății de la Chișinău a emis un ordin prin care spitalele sunt obligate să raporteze astfel de cazuri.

„Aceasta s-a întâmplat pe data de 5 noiembrie. Dumneaei a fost internată pentru două zile în spitalul din raionul Hîncești. Am format o echipă de investigație din cadrul Ministerului Sănătății pentru a analiza acest caz. De asemenea, am remis tuturor instituțiilor medico-sanitare publice din țară o circulară cu toate regulamentele și prevederile legale, astfel încât fiecare instituție să fie în alertă și ca orice caz de acest gen, fie de violență, fie de suicid, să fie raportat Procuraturii și organelor de drept. Pentru aceasta a fost creată și comisia de investigație și au fost dispuse măsuri drastice, inclusiv solicitarea de explicații conducerii spitalului”, a adăugat Emil Ceban.

În atenția Organizației Națiunilor Unite (ONU)

Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, a participat la cea de-a 70-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii și accesului la justiție, unde a vorbit de la tribună despre cazul soției demnitarului moldovean care s-ar fi sinucis din cauza violenței.

Dumitru Vartic, vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și membru al partidului aflat la guvernare în Republica Moldova, a demisionat din funcție și a fost exclus din formațiune după acest caz tragic. 

Între timp, responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au inițiat două procese penale în vederea investigării circumstanțelor în care soția lui Dumitru Vartic și-a pierdut viața. 

Citește și: Reacții după ce fugarul Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău: ,,Plahotniuc nu uita, pușcăria-i casa ta”

Ludmila Vartic a fost găsită fără suflare în data de 3 martie după ce s-ar fi aruncat în gol de pe un bloc din Chișinău.

,,Cazul a avut loc marți în Chișinău și a fost înregistrat de Poliție. Chiar dacă femeia a lăsat un bilet de adio, oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să recurgă la acest gest”, a afirmat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP.

De asemenea, Diana Fetco a subliniat că familia Vartic nu a fost investigată în ultimii cinci ani pentru cazuri de violență.

,,Precizez faptul că, cel puțin în ultimii 5 ani, nu a parvenit nicio plângere sau alte aspecte legate de violență în această familie. Polițiștii întreprind toate măsurile pentru a elucida circumstanțele acestui caz”, a conchis purtătoare de cuvânt.

Acuzații la adresa demnitarului moldovean 

Soții Vartic aveau două fiice minore. Moartea mamei acestora a stârnit indignare în rândul multor moldoveni, în special al locuitorilor din municipiul Hîncești, unde locuia familia. Ludmila Vartic lucra educatoare la o grădiniță, iar Dumitru Vartic este vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești. Unii localnici susțin că bărbatul s-ar face vinovat de tragedie.

,,Ludmila a avut nenorocul să se mărite cu un mizerabil care ani la rând i-a otrăvit existența. La început prin vorbe grele, cum a spus o cumătra chiar la masă cu oaspeți își permitea să o înjosească, apoi, după ce a născut prima fetiță a pornit agresiunea fizică. După ce a născut și a doua fată, bătaia era deja la ordinea zilei. Cu trecerea timpului mizeria a pierdut orice urmă omenească și a început să aducă amante chiar în casa lor. Prima dată când a adus o altă femeie în casă, Ludmila a fost forțată să o accepte și să se comporte de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat iar cînd s-au retras în dormitor, Ludmila disperată, a înghițit pastile. A fost o tentativă de suicid dar a scăpat cu viață doar pentru că a fost dusă la timp la spitalul. După aceea au urmat alte zile, săptămâni, luni și ani de bătăi, umilințe și teroare”, a explicat Minodora Calistru-Prisacu. 

Mai mult, unele persoane care au cunoscut-o pe Ludmila Vartic susțin că nu au știut despre nenorocire și nici despre momentul în care aceasta a fost înmormântată deoarece soțul său ar fi ascuns toate amănuntele. Dumitru Vartic nu a oferit deocamdată un punct de vedere, însă a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a luat adio de la soția sa, menționând că trece prin momente grele și cerând liniște, discreție și înțelegere din partea oamenilor.

Doina Gherman, vicepreședinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și vicepreședinta Legislativului Republicii Moldova, i-a cerut lui Dumitru Vartic să demisioneze din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești, precum și să părăsească rândurile PAS. Iar responsabilii Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie s-au autosesizat în legătură cu acest caz tragic.

De Ziua Femeilor, în municipiul Hîncești a avut loc un moment de reculegere în memoria Ludmilei Vartic, iar zeci de participanți au aruncat baloane albe în aer.

Republica Moldova

