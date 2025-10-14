search
Marți, 14 Octombrie 2025
O cameră din mașina șoferului vitezoman a surprins tragedia de pe Șoseaua Berceni. Momentul în care femeia și fiica ei au fost spulberate pe trecerea de pietoni

Publicat:
Ultima actualizare:

Accidentul cumplit care a avut loc luni, 13 octombrie, pe Șoseaua Berceni din Capitală a fost surprins de camera de bord a mașinii conduse de vitezoman. O femeie de 35 de ani și fiica ei au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un tânăr șofer de 20 de ani. 

sursa video: Hotnews

Camera de bord a mașinii conduse de vitezoman a surprins momentul accidentului, însă imaginile nu au fost difuzate integral din cauza caracterului puternic emoțional.  Imaginile arată cum șoferul de 20 de ani a depășit în viteză două mașini și a accelerat, potrivit Hotnews.

Femeia, care traversa cu un cărucior, a fost lovită și proiectată în alte două vehicule aflate pe sensul opus. Ea a decedat la fața locului, iar copilul a fost transportat de urgență la Spitalul „Marie Curie”.

Medicii au operat fetița, diagnosticându-i traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale. Starea ei este stabilă și se află în afara oricărui pericol.

Momentul în care femeia este lovită FOTO: Captură video Hotnews
Momentul în care femeia este lovită FOTO: Captură video Hotnews

Șoferul de 20 de ani a fost reținut de poliție în cursul dimineții. Testarea cu aparatul etilotest a indicat că acesta nu consumase alcool înainte de accident.

Tânărul și-a filmat anterior condusul pe conturile de socializare, inclusiv în momente în care atinsese viteze de până la 240 km/h.

Din postările sale de pe rețelele sociale reiese pasiunea pentru mașini și condusul cu viteză.

Într-una dintre postări, el scria: „Când toţi îţi zic că conduci cu viteză, dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineața”.

De asemenea, acesta a mai fost sancționat anterior pentru comportament agresiv în trafic, rămânând fără permis timp de 30 de zile în luna iulie 2025.

