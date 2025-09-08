Biciclist de 59 de ani, lovit mortal de un șofer de 21 de ani în Sectorul 1 al Capitalei

Un biciclist de 59 de ani a fost lovit mortal de o mașină, duminică noaptea, 7 septembrie, pe Bd. Regele Mihai, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo din București.

„La data de 07.09.2025, în jurul orei 23:30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Regele Mihai I.

Conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Bd. Regele Mihai I, dinspre Piața Arcul de Triumf către Piața Presei, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat un bărbat în vârstă de 59 ani, care se deplasa pe bicicletă”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul biciclistului.

Traficul rutier a fost restricționat pe durata cercetărilor pe Bd. Regele Mihai I, de la Piața Arcul de Triumf către Piața Presei. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind negative.

În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier.