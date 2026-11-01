Șofer de Bolt, înjunghiat după ce a cerut plata cursei. Agresorul abia ieșise din închisoare

Un șofer de Bolt, în vârstă de 52 de ani, a fost înjunghiat în mână de un client, în București, după ce i-a cerut acestuia să plătească deplasarea. Agresorul, un bărbat de 32 de ani, se afla sub influența alcoolului și fusese eliberat din închisoare cu aproximativ două luni înainte de incident.

Șoferul a ajuns la spital Foto: arhivă, adevărul

Atacul a avut loc în noaptea de 30 spre 31 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei. Victima, cetățean sirian, efectua o cursă pentru platforma Bolt, iar clientul era însoțit de o femeie, care a fost audiată în calitate de martoră.

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul i-a cerut inițial șoferului să îl transporte pe o stradă din Sectorul 5. După ce au ajuns la destinație, clientul s-a răzgândit și i-a solicitat să îl ducă și la o casă de amanet din același sector.

Conflictul a izbucnit la finalul celei de-a doua deplasări, în momentul în care șoferul i-a cerut plata cursei. Clientul l-a înjurat, apoi l-a lovit cu un cuțit la nivelul mâinii, potrivit ȘtirileProtv.

Șoferul a reușit să scape de agresor, s-a urcat în mașină și a părăsit zona.

Șoferul a ajuns la spital. Agresorul, arestat preventiv

Polițiștii Secției 19 au fost sesizați printr-un apel la 112, în 31 octombrie, în jurul orei 03:00.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat persoanele implicate și le-au condus la sediul secției pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

La fața locului a intervenit și un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primul ajutor. Ulterior, șoferul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

În urma administrării probatoriului, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit surselor din anchetă, acesta executase anterior o pedeapsă cu închisoarea pentru furt calificat și fusese eliberat din penitenciar în urmă cu aproximativ două luni.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.