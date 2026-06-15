Schimbare majoră în obiceiurile românilor: inflația a ucis „ciubucul”. Ce spun datele oficiale din aplicațiile de ride-sharing

Un șofer Bolt din București a stârnit recent o dezbatere amplă pe Reddit după ce le-a mărturisit utilizatorilor că, deși încearcă să ofere o experiență cât mai plăcută pasagerilor, primește bacșiș la doar una din zece curse. Postarea sa a adunat sute de comentarii și a scos la iveală o schimbare interesantă: mulți români spun că au redus sau chiar au renunțat complet să mai ofere bacșiș în ultimii ani, în special pe fondul scumpirilor.

Șoferul povestește că lucrează part-time pe platformă de aproximativ două luni și susține că încearcă să respecte toate lucrurile pe care un client le-ar putea aprecia: mașina este curată, aerul condiționat funcționează, muzica este discretă, iar conversația este limitată la strictul necesar.

„Primești tips o dată la zece curse. Eu, până să mă apuc de Bolt și eram simplu pasager, lăsam tips la fiecare cursă, cam 5-10 lei. Am crezut că toată lumea procedează la fel”, a scris acesta.

Răspunsurile primite sugerează însă că obiceiurile de consum s-au schimbat considerabil. Mulți dintre participanții la discuție spun că obișnuiau să lase bacșiș aproape la fiecare cursă, însă au renunțat treptat pe măsură ce costurile de trai au crescut.

„Eu lăsam mereu, și la curier, și la ride-sharing, și la comenzi. Nu mai las de un an și ceva. Nu mai pot în condițiile în care toate prețurile au crescut în ultimul hal”, scrie unul dintre utilizatori.

Un altul afirmă că situația nu are legătură cu șoferii, ci cu prețurile actuale ale curselor: „Pe timpul când economia era într-o stare mai ok și la fel și cursele erau mai ieftine, da, de obicei mereu lăsam măcar 5 lei. În ultimul an și ceva nu prea am mai lăsat însă. (...) După 40 de lei cursa nu prea îți mai vine să lași încă 5-10 lei, că se adună.”

Tema scumpirilor apare constant în comentarii. Un utilizator povestește că o cursă care costa în urmă cu un an între 12 și 16 lei ajunge acum frecvent la peste 20 de lei, în timp ce altul spune că, tocmai de aceea, a început să evite tot mai des serviciile de ride-sharing și că preferă transportul public.

„Nu las pentru că și eu am un job”

O altă categorie de răspunsuri vine din partea celor care susțin că nu au fost adepții bacșișului nici înainte. „Nu, scuze, nu las tips. Nu că ar face șoferul ceva sau că nu ar face, dar pur și simplu nu las”, punctează un alt utilizator.

Alții merg mai departe și subliniază că bacșișul ar trebui rezervat exclusiv serviciilor care depășesc așteptările normale. „Nu înțeleg ideea de bacșiș. Tips este pentru un serviciu extraordinar. Nu că m-ai dus din punctul A în punctul B contra costului afișat în aplicație”, consideră un participant la discuție.

Aceeași idee apare și în alte comentarii: „Mie nu îmi dă nimeni tips la muncă peste salariu.”

Se pare că pentru mulți utilizatori, simplul fapt că mașina este curată, aerul condiționat funcționează și șoferul conduce civilizat reprezintă standardul minim al serviciului, nu un motiv suplimentar pentru recompensă.

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Când sunt dispuși oamenii să lase bacșiș

Totuși, bacșișul nu a dispărut complet. Sunt și internauți care spun că oferă în continuare bani în plus atunci când șoferul face un efort suplimentar sau oferă o experiență deosebită.

Printre situațiile menționate se numără ajutorul la bagaje, acceptarea unor opriri neprevăzute, cursele acceptate în zone dificile sau la ore târzii și comportamentul excepțional în situații complicate.

De pildă, un utilizator povestește că a lăsat 50 de lei unui șofer care a acceptat o cursă dezavantajoasă pentru el și și-a păstrat calmul pe tot parcursul drumului. „Se dă tips, dar pentru cei care chiar merită, nu pentru oricine prestează un serviciu la care s-a înhămat de bunăvoie și pentru care este deja plătit conform muncii prestate”, mărturisește acesta.

Ce spun datele Bolt

Consultați de „Adevărul”, reprezentanții Bolt au declarat că Bucureștiul rămâne orașul în care pasagerii oferă cel mai des și cele mai consistente bacșișuri.

„Dacă ne uităm pe parcursul lunii mai, observăm că orașele în care se acordă cel mai consistent bacșiș sunt: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Brașov”, au transmis aceștia.

Conform datelor furnizate, suma medie a bacșișului în București depășește 6 lei. Cluj-Napoca urmează cu aproximativ 4,77 lei, iar în Timișoara media este de 4,80 lei.

Compania precizează că aplicația afișează un mesaj prin care utilizatorii sunt încurajați să lase bacșiș dacă au fost mulțumiți de experiență.

Reprezentanții Bolt susțin, însă, că și șoferii observă schimbări în comportamentul clienților: „Sunt șoferi parteneri care spun că frecvența cu care pasagerii lasă bacșiș s-a modificat și ca urmare a situației economice, dar și unii care spun că aceștia ofereau un tips mai consistent când plăteau cash.”

„Pe numerar primeam foarte des ciubuc”

Percepția este confirmată și de un șofer partener Bolt din Timișoara, care a declarat pentru „Adevărul” că diferența dintre cursele plătite cash și cele plătite cu cardul este vizibilă.

„Simt o diferență pentru că în ultimul an am făcut doar curse card și aici nu prea lasă lumea tips de obicei, dar când lasă, lasă pentru că apreciază stilul de condus sau că e mașina curată, din câte am observat. Înainte, pe numerar, primeam foarte des ciubuc,” a spus el.

Potrivit acestuia, clienții continuă să recompenseze serviciile care ies în evidență. „În general, oamenii lasă atunci când întâlnesc șoferi atenți. O spun din experiență, am avut și flotă în anii trecuți și observam încasările”, a adăugat șoferul.

Dacă există un numitor comun al sutelor de comentarii de pe Reddit, acesta pare să fie că bacșișul nu a dispărut, dar este acordat mai selectiv. Mulți utilizatori spun că îl rezervă pentru situațiile în care șoferul depășește așteptările obișnuite ale serviciului, în timp ce alții recunosc că scumpirea curselor și presiunea asupra bugetului personal i-au făcut să renunțe complet la acest obicei.