Un bărbat de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce, marți, 15 septembrie, a fost prins în Sectorul 4 al Capitalei conducând un ATV despre care polițiștii au stabilit că fusese furat din județul Ilfov.

„La data de 15 septembrie 2026, în jurul orei 02:00, polițiști din cadrul Secției 14 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat, pe o stradă din Sectorul 4, un bărbat care se deplasa cu un ATV, iar comportamentul acestuia le-a atras atenția.

Astfel, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au procedat la oprirea regulamentară pentru control a conducătorului vehiculului, în vederea efectuării verificărilor”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Polițiștii au constatat că bărbatul nu avea permis de conducere, iar ATV-ul fusese sustras din județul Ilfov.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind dus la I.N.M.L. „Mina Minovici” pentru prelevarea de probe biologice.

„Cercetările cu privire la aspectele constatate au fost preluate de polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere. În urma administrării probatoriului, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost prezentat magistraților, care au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.”

Activitatea desfășurată în acest caz de polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție și ai Brigăzii Rutiere reflectă importanța cooperării între structurile Poliției Capitalei și a intervenției prompte, în vederea identificării și documentării faptelor de natură penală.