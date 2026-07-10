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Restricții temporare de trafic în Capitală pentru lucrări de reabilitare a liniei de tramvai

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Șoferii care tranzitează zona Șoseaua Orhideelor – strada Witting trebuie să țină cont de noi restricții de circulație, care intră în vigoare sâmbătă, 11 iulie 2026, de la ora 08:00, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai, a anunțat vineri Poliția Capitalei.

FOTO Facebook / Primăria București
FOTO Facebook / Primăria București

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, circulația vehiculelor pe tronsonul cuprins între Șoseaua Orhideelor și strada Witting se va desfășura în sens unic, pe o singură bandă, dinspre Șoseaua Orhideelor.

Totodată, traficul rutier va fi restricționat pe segmentul de drum dintre strada Witting și strada Mircea Vulcănescu.

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, să circule cu atenție sporită și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, pentru a putea frâna în siguranță.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren, pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranță a traficului în zona afectată de lucrări.

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