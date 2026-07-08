Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă din 13 iulie, din cauza unor lucrări la rețeaua de termoficare. Ce străzi sunt afectate

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că va desfășura, în perioada 13 iulie – 2 august 2026, lucrări de modernizare, înlocuire și reparații la rețeaua de termoficare din mai multe zone ale Capitalei. Intervențiile vor impune sistarea furnizării apei calde pentru mii de blocuri.

Lucrările au ca scop creșterea siguranței și eficienței sistemului de alimentare cu energie termică, iar durata intervențiilor diferă în funcție de complexitatea fiecărui șantier.

Sectorul 5, cel mai afectat

Prima etapă a lucrărilor va avea loc în perioada 13–18 iulie 2026, pe magistrala de pe Șoseaua Panduri. Vor fi afectate 55 de puncte termice, ceea ce înseamnă 845 de blocuri și 42.238 de apartamente din Sectorul 5, unde furnizarea apei calde va fi întreruptă.

În aceeași perioadă, 13–31 iulie, vor continua lucrările și în Sectorul 1, în zona delimitată de Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și strada Nicolae Caramfil. Aici vor fi afectate 18 puncte termice, care alimentează 230 de blocuri și 8.842 de apartamente.

Peste 3.000 de blocuri, afectate în sudul și estul Capitalei

În perioada 20 iulie – 2 august, Termoenergetica va desfășura lucrări la magistrala din zona de sud a Bucureștiului, între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Șoseaua Berceni și alte artere importante.

Intervențiile vor determina oprirea furnizării apei calde către 72 de puncte termice și două module termice, care deservesc aproximativ 1.100 de blocuri.

Tot în intervalul 20 iulie – 2 august vor continua lucrările și în Sectorul 3. Pe două magistrale de termoficare vor fi afectate 92 de puncte termice care alimentează 1.016 blocuri, respectiv alte 92 de puncte termice ce deservesc 972 de blocuri.

Alimentarea va fi reluată etapizat

Termoenergetica precizează că alimentarea cu apă caldă va fi reluată treptat, pe măsură ce lucrările vor fi finalizate și conductele vor fi reîncărcate în condiții de siguranță.

Compania anunță că dispeceratele și echipele de intervenție vor funcționa permanent pe durata lucrărilor, iar informații actualizate pot fi obținute prin aplicația Termoalert sau la numerele de telefon puse la dispoziția consumatorilor.

Reprezentanții Termoenergetica își cer scuze pentru disconfortul creat și susțin că investițiile sunt necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare al Capitalei.