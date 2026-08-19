Cea mai căutată și controversată carte din lume în anul 2026. Despre ce este vorba în „Yesteryear”, romanul care doboară topurile mondiale

„Yesteryear”, carte lansată în primăvara acestui an, a devenit rapid un fenomen internațional. Este căutată și dezbătută în întreaga lume și a ajuns în topurile celor mai bine vândute cărți din mai multe țări.

Pe 7 aprilie 2026, Caro Claire Burke, o jurnalistă care activează ca editor în mass-media și, totodată, este și co-prezentatoare la un podcast cunoscut peste ocean, a debutat cu romanul „Yesteryear” (tradus în română ca „O soție din alte vremuri”). Deși a fost efectiv debutul ei literar, „Yesteryear” a devenit un hit literar în America. Ulterior, faima acestei cărți s-a propagat cu viteza obișnuită a rețelelor sociale peste în Europa și peste tot în lume. Romanul lui Caro Claire Burke a devenit atât de viral, încât a pus stăpânire pe majoritatea dezbaterilor pe teme literare, în mediul online și nu numai. Cărțile se vând ca pâinea caldă, iar editurile scot ediții pe bandă rulantă.

Romanul a petrecut săptămâni întregi în topul bestsellerurilor realizat de New York Times și a ajuns pe primul loc în clasamentul Sunday Times al celor mai bine vândute cărți de ficțiune în format hardcover din Marea Britanie. Mai mult decât prezența în aceste topuri de prestigiu, opiniile despre „Yesteryear” sunt peste tot pe Instagram și TikTok, mai ales pe grupurile dedicate literaturii. Atât la nivel de critică de specialitate, dar și la nivel de cititori de rând, romanul lui Burke este deopotrivă fascinant și disputat. Unii spun că tema romanului este cea care a aruncat internetul în aer.

Despre ce este vorba în „Yesteryear”

Romanul lui Caro Claire Burke abordează o temă delicată. Aceea a condiției femeii în societatea contemporană și relația ei cu societatea, familia și, mai ales, modul în care se raportează ea la toți acești indicatori sociali. Este vorba despre așa-numitele „tradwife” (adică „traditional wife”, în traducere „soție tradițională”). Este un stil de viață și un fenomen online în care femeile aleg să se ocupe exclusiv de gospodărie și de creșterea copiilor, lăsând bărbatul să fie singurul care aduce bani în casă. O tradwife gătește mâncare de la zero și face curat zilnic. Are grijă de copii și de casă. Își așteaptă partenerul și are grijă să fie fericit. Nu au un job la birou și resping ideea de carieră. Practic, este un model promovat mult pe rețele precum TikTok și Instagram.

Fenomenul tradwife este criticat de o parte a internauților și a societății în general. Majoritatea criticilor spun că imaginea de femeie casnică cu viață perfectă din clipuri este doar de fațadă. În spatele telefoanelor și al canalelor sociale, aceste femei duc, de fapt, o viață nefericită. În plus, criticii spun că aceste femei se raportează la un model de viață tradițională idealizat, care, de fapt, nu există și nu a existat în realitate.

Ei bine, personajul principal al romanului lui Caro Claire Burke este chiar genul acesta de influencer tradwife americană. Natalie Heller Mills locuiește la ferma Yesteryear împreună cu soțul ei, Caleb, și cei cinci copii ai lor. Natalie, însărcinată cu cel de-al șaselea copil, promovează pe rețelele sociale rolurile tradiționale de gen, învățăturile creștine și viața la fermă. Natalie și Caleb își educă copiii acasă și susțin că trăiesc în principal din ceea ce le oferă pământul. Natalie coace pâine cu maia, bea lapte proaspăt de la vaca familiei și adună în fiecare dimineață ouăle găinilor sale. Și toate acestea cu un zâmbet strălucitor pe chip. Cel puțin asta în videoclipurile postate pe rețelele sociale, acolo unde adună zeci de mii de urmăritori.

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Într-o zi, însă, Natalie se trezește și își dă seama că a călătorit efectiv în timp. Adică ajunge la o fermă din anul 1855, unde nu cunoaște pe nimeni și este nevoită să trăiască adevărata viață tradițională, la țară, cu provocările și situațiile ei deloc idealiste și plăcute. Practic, romanul se desfășoară pe două paliere. Primul, legat de viața ei de influencer tradwife, și cel de-al doilea, de femeie care trebuie să se descurce la o fermă de secol XIX și, totodată, să dezlege misterul situației în care se află. Mai departe, vă lăsăm pe dumneavoastră să aflați, pentru a nu vă strica bucuria unei posibile lecturi.

De ce a ajuns „Yesteryear” atât de faimoasă?

Este o întrebare pe care și-o pune multă lume. În primul rând, romanul, încadrat ca gen la thriller psihologic și ficțiune contemporană, se bazează foarte mult pe experiențe reale. Adică personajele sunt bine documentate în viața reală. Caro Claire Burke, cu tenacitatea jurnalistului, a studiat foarte bine stilul de tradwife și posibila fațadă pe care și-o construiesc în fața camerei, una foarte profitabilă, de altfel. Înainte de a scrie „Yesteryear”, Burke și-a construit o comunitate numeroasă de urmăritori pe TikTok, unde discuta subiecte precum feminismul și fenomenul „tradwife”. Burke a ales mai întâi titlul cărții, „Yesteryear”, iar ulterior a dezvoltat romanul pornind de la acesta. Practic, a plecat de la temele și opiniile care se dezvoltă pe rețelele sociale. Ulterior, romanul a beneficiat și de un turneu de promovare puternic.

„Am fost în foarte multe state republicane – ne-am dorit foarte mult să mergem în zone în care aceste subiecte generau mai multe tensiuni, așa că experiența a fost extraordinară”, preciza autoarea romanului pentru publicația Variety. Iar din această declarație extragem o altă cauză a succesului. Acest roman a generat discuții și dezbateri. A ajuns să inspire, să scandalizeze și, în orice caz, să se vorbească mult pe marginea lui. „Cred că oamenii sunt fascinați de fenomenul tradwife pentru că este o figură atât de ieșită din comun și exagerată (…) Figura tradwife cristalizează cu adevărat multe dintre aceste lucruri, iar cărți precum aceasta îi determină pe oameni să dezbată ceea ce contează pentru ei”, precizează Rachel Sykes, conferențiară în literatură și cultura contemporană la Universitatea din Birmingham.

Și asta în condițiile în care o tradwife este un personaj paradoxal. Îndeamnă la un trai tradiționalist, desprins din alte vremuri, dar folosește tehnologie ultramodernă pentru a transmite mesajul.

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Apoi, contestă femeile care-și construiesc cariere, dar, în același timp, își dezvoltă propria afacere de succes pe rețelele sociale. Criticii spun că sursa de inspirație pentru personajul principal al cărții este o celebră influenceriță tradwife americană, Hannah Neeleman, cunoscută pe rețelele sociale drept „Ballerina Farm”. Aceasta are nouă copii, este mormonă și are peste 10 milioane de urmăritori pe rețelele sociale. Toți sunt curioși să vadă cum își duce viața de femeie casnică la o fermă din Utah. Atât personajul principal al cărții, cât și Neeleman au studii universitare, dar și soți bogați.

Dar aleg să aibă o viață domestică, din care și-au construit însă megaafaceri pe rețelele sociale. Există și cei care critică romanul „Yesteryear”, inclusiv din rândul specialiștilor. „Sunt nedumerită de oamenii care consideră că această carte spune ceva inteligent despre cum este să fii femeie în America. Nu am găsit în ea o critică coerentă la adresa vreunui lucru. În cele din urmă, am avut impresia că romanul spune doar că toate femeile sunt nefericite. Este atât de sumbru și deprimant”, precizează Leigh Stein, autoare a mai multor romane de succes. Alții spun că autoarea nu a pătruns suficient de bine personajele din punct de vedere psihologic și că le lipsește empatia tipic umană.