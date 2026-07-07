Restricții de trafic în centrul Capitalei după surparea carosabilului la intersecția Bd. Mihail Kogălniceanu - Vasile Pârvan

Brigada Rutieră a anunțat că, luni, 6 iulie, în jurul orei 14.00, polițiștii au constatat o surpare a carosabilului la intersecția dintre Bulevardul Mihail Kogălniceanu și strada Vasile Pârvan.

În urma incidentului, a fost solicitată intervenția societății APA NOVA pentru remedierea avariei.

Potrivit Brigăzii Rutiere, pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu circulația se desfășoară pe câte o bandă pentru fiecare sens de mers.

De asemenea, traficul este restricționat pe strada Vasile Pârvan, între Calea Plevnei și Bulevardul Mihail Kogălniceanu, pe sensul dinspre strada Berzei.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor aflați în zonă.

Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile amenajate și la culoarea verde a semaforului, după ce se asigură că intenția lor de traversare a fost observată de conducătorii auto.