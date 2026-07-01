Noi restricții de trafic în București după furtună. Un bulevard din Capitală se află în risc de prăbușire

Furtuna violentă care a lovit Capitala continuă să producă efecte. Brigada Rutieră a anunțat restricții de circulație pe Bulevardul Basarabia, unde o porțiune de carosabil s-a surpat din cauza degradării unei galerii de termoficare, existând risc de prăbușire.

Potrivit autorităților, începând cu ora 12:00, circulația este restricționată pe sensul de mers dinspre strada Câmpia Libertății către Bulevardul Nicolae Grigorescu.

„De la ora 12.00, vor fi restricții de circulație pe Bd. Basarabia, între Str. Câmpia Libertății și Grigorescu, din cauza degradării unei galerii de termoficare”, a transmis Primăria Capitalei.

Traficul este deviat pe strada Câmpia Libertății, iar durata restricțiilor va fi stabilită după evaluarea pagubelor și începerea lucrărilor de remediere.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Bilanț la prânz: sute de copaci căzuți și zeci de mașini avariate

Primăria Capitalei a prezentat și un nou bilanț al intervențiilor desfășurate după furtuna din noaptea trecută. Potrivit autorităților, în București au căzut aproximativ 70 de litri de apă pe metru pătrat în doar 10 ore, echivalentul cantității de precipitații dintr-o lună.

Furtuna a provocat copaci smulși din rădăcini, acoperișuri desprinse, stâlpi prăbușiți, cabluri electrice avariate și numeroase blocaje în trafic.

La ora 12:00, restricții erau în continuare în vigoare și pe Bulevardul Magheru, unde un acoperiș desprins de pe Hotelul Ambasador riscă să cadă pe carosabil.

Urmează un nou episod de vreme severă

Autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu valabil miercuri, între orele 15:00 și 06:00, pentru București.

Meteorologii prognozează noi averse torențiale de 20-40 l/mp, izolat peste 50 l/mp, vijelii cu rafale de 60-80 km/h, descărcări electrice și grindină. Autoritățile le recomandă bucureștenilor să evite deplasările care nu sunt necesare și să fie atenți în zonele unde există copaci sau elemente de construcție ce pot fi doborâte de vânt.