Un tronson important de șine de tramvai intră în reabilitare. Ce linii STB își schimbă traseul timp de un an

Începând de luni, Primăria Municipiului București demarează lucrările de modernizare a Lotului 7 al infrastructurii de tramvai, pe traseul fostei linii 44.

Tronsonul are o lungime de 1,8 kilometri și cuprinde Bd. Gheorghe Duca, Str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bd. Dinicu Golescu.

Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ un an și vor determina modificarea traseelor mai multor linii de transport public.

Principalele schimbări:

Linia 44 va circula doar între Cartier Giulești și Gara Basarab;

Linia 105 va avea traseu modificat prin Strada Witting;

Liniile 123 și 162 vor avea capătul de linie la Gara Basarab;

Linia 178 va fi deviată pe sensul spre Complex Apusului prin Strada Witting;

Linia 182 va circula pe un traseu modificat între Dragonul Roșu și Gara de Nord;

Linia 282 va avea traseu modificat între Șoseaua Fundeni și Gara de Nord;

Linia 610 va fi deviată pe sensul către Șoseaua Panduri, prin Strada Witting.

De asemenea, autobuzele liniilor 105, 123, 162, 178, N10 și 610 vor opri în stația „Gara Basarab” de pe Șoseaua Orhideelor, iar stațiile „Gara Basarab” și „Gara de Nord” de pe Bd. Dinicu Golescu vor fi suspendate.

Separat, tot din 6 iulie, linia de troleibuz 79 va circula pe un traseu modificat între Calea Moșilor și Clăbucet, din cauza lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc. Liniile 86 și 97, operate cu troleibuze cu autonomie, nu vor fi afectate.