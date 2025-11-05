Rareș Hopincă, la Interviurile Adevărul, despre parcările din Capitală: „Este abuziv să te împroprietărești pe domeniul public"

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a vorbit la Interviurile Adevărul despre problema parcărilor din zona pe care o administrează în calitate de edil.

Potrivit primarului Hopincă, în Sectorul 2 sunt 30.000 de locuri de parcare, în timp ce în Sectorul 3, pe aceeași suprafață, sunt 80.000 de locuri de parcare. Explicația acestuia despre diferența așa de mare este că mulți ”s-au împroprietărit” pe domeniul public.

"Este abuziv și nesimțită atitudinea prin care tu te împroprietărești pe domeniul public. Sistemul în multe locuri nu funcționează bine. Sectorul trei are 80.000 de locuri, iar doi are pe aceeași suprafață 30.000. De ce, pentru că nimeni nu și-a pus problema să crească numărul (...) Cu privire la compania de parking, sistemul este nefuncțional, am vorbit cu primarul general și ceilalți primari, am analizat posibilitatea ca sectoarele să administreze toate locurile de parcare", a spus primarul Sectorului 2.

Hopincă a mai spus că problema traficului se află pe primul loc ca nevoie a cetățenilor și că are în vedere câteva proiecte pe termen lung.