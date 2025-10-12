Primăria Capitalei nu poate da amenzi pentru o parte dintre mașinile parcate ilegal. Bujduveanu: „Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile”

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a declarat că Primăria Capitalei nu poate aplica amenzi pentru mașinile parcate ilegal, întrucât Ministerul de Interne nu permite accesul la baza de date cu proprietarii autovehiculelor.

Municipalitatea se află de patru ani într-un proces cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), instituție din subordinea MAI, care refuză să ofere acces la informațiile necesare identificării contravenienților.

„Parcarea ar trebui plătită, iar aceste amenzi, ca să ajungă în conturile Primăriei Capitalei, trebuie schimbată legea. (...) Atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DGPCI, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date”, a explicat edilul la Digi24.

Din această cauză, amenzi pot fi date doar atunci când șoferul se află lângă mașină, restul cazurilor fiind consemnate doar prin note de constatare.

700.000 de lei pierduți din cauza birocrației

Compania Municipală Parking a emis, în ultimii cinci ani, note de constatare în valoare de 700.000 de lei pentru mașini parcate neregulamentar. Totuși, banii nu pot fi încasați până când Primăria nu va obține acces la baza de date de la MAI.

Bujduveanu a explicat că, din punct de vedere procedural, amenda trebuie aplicată persoanei care a comis fapta, nu autovehiculului, ceea ce implică un proces birocratic lung:

„Vorbim de a sancționa cel care a greșit. Nu mașina. Și atunci îți vine acasă plicul și te întreabă. «Cine a condus la data de, încălcând Codul Rutier?» Ca cetățean, răspunzi într-un termen rezonabil. Gândiți-vă ce cost este pentru administrația acest plimbat. Și ajungi să spui – «am condus eu» sau soția, cine era pe mașină. Apoi emite încă un plic Poliția Română sau Poliția Locală.”

În București există peste 30.000 de locuri de parcare „albastre”, destinate parcării cu plată, care generează anual aproximativ 70.000 de lei. Sistemul a fost implementat în 2020, în baza unui regulament aprobat în 2017.