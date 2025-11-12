Trenul București Nord-Galați, blocat la cinci minute după plecare: „După două ore de la plecarea din Gara de Nord, am ajuns abia la Buftea”

Un tren CFR Călători care circula marți dimineață pe ruta București Nord – Galați a întâmpinat probleme tehnice chiar la scurt timp după plecare. Locomotiva s-a defectat la doar cinci minute de la plecarea din Gara de Nord, provocând întârzieri considerabile pe tot parcursul călătoriei.

Trenul, care a plecat la ora 8.15, a parcurs cei aproximativ 20 de kilometri până la Buftea în două ore, cu două opriri neprogramate: prima imediat după Pasajul Basarab și a doua în stația Buftea.

„Râsu'-plânsu' cu CFR. Cinci oameni au verificat o locomotivă care s-a stricat la cinci minute după plecare. L.E.: au adus o nouă locomotivă la o oră după ce ne-am oprit la Pasajul Basarab. Am pornit. Am ajuns la Buftea și ne-am oprit din nou. După două ore de la plecarea din Gara de Nord, am ajuns abia la Buftea”, a relatat pe Facebook Nicoleta Onofrei, fostă jurnalistă, aflată în tren.

Trenul ar fi trebuit să ajungă la Galați la ora 12.17, însă la 13.45 abia trecuse de Brăila, ceea ce a dus la o întârziere estimată la aproximativ o oră și jumătate, potrivit presei locale.

Călătorii au glumit pe seama situației, sugerând că CFR Călători se grăbește să evite plata despăgubirilor pentru întârzieri mai mari de două ore.