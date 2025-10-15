Primarul interimar al Capitalei promite verificări după tragedia din Berceni: „Rolul nostru este să facem și prevenție”

După accidentul mortal din cartierul Berceni, în care o femeie a murit și copilul ei de aproape doi ani a fost rănit, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că va verifica solicitarea poliției privind montarea unui semafor în zonă. Edilul a subliniat că administrația are „rolul de a face și prevenție, nu doar de a interveni după tragedii”.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri, la Digi24, că va analiza stadiul cererii făcute de poliție la începutul anului trecut, prin care se solicita instalarea unui semafor la trecerea de pietoni unde a avut loc accidentul.

„Rolul nostru este să facem și prevenție, nu doar să intervenim ulterior după ce se întâmplă aceste tragedii”, a spus edilul, adăugând că va verifica în ce fază se află solicitarea.

„Procedurile de investiții la nivelul municipiului București nu pot să se întâmple peste noapte”, a precizat Bujduveanu, explicând că orice solicitare de acest fel urmează un proces administrativ complex.

„Tragedia putea fi preîntâmpinată prin mai multă atenție”

Întrebat despre declarațiile Poliției Române, primarul a spus că nu le-a urmărit, dar a menționat că astfel de cereri pentru semafoare vin „din multe locuri, inclusiv de la entități private, pentru numeroase intersecții din București”.

„A fost o tragedie care putea fi preîntâmpinată printr-o atenție mai mare la drum din partea participanților”, a declarat el, subliniind importanța responsabilității în trafic.

Edilul a mai adăugat că va verifica dacă solicitarea poliției a fost aprobată sau nu: „Dacă a fost aprobată, înseamnă că este pe fluxul de procedură. Dacă nu a fost aprobată, nu ar avea cum să se monteze semaforizarea. Vom verifica, să vedem stadiul la acea intersecție, la fel ca în alte intersecții din București”.

Bujduveanu a insistat că prioritatea ar trebui să fie prevenția și informarea participanților la trafic: „Cred că ar trebui să punem mai mult accent pe informare. Mă refer la cei care conduc autovehicule, să nu stea pe telefoane sau distrași de la trafic, pentru că de aici apar cele mai multe incidente”.

Restricții pentru mașinile de gunoi și curierat, din noiembrie

În cadrul aceleiași intervenții, Stelian Bujduveanu a anunțat că, începând cu jumătatea lunii noiembrie, va intra în vigoare o hotărâre prin care mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat nu vor mai putea circula în Capitală în orele de vârf, între 07:00-10:00 și 16:00-19:00.

„După dezbaterea publică, la jumătatea lunii noiembrie. Consider că acest proiect va duce o mare îmbunătățire traficului din București, la fel cum s-a întâmplat și în alte capitale europene”, a explicat primarul interimar.

Cadrul legal privind semaforizarea în Capitală

Potrivit Ordonanței de urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, autoritățile locale au obligația de a instala, întreține și verifica mijloacele de semnalizare rutieră și echipamentele destinate siguranței circulației.

De asemenea, Legea nr. 51/2024, adoptată în martie, completează aceste prevederi, impunând autorităților locale obligația de a instala marcaje și dispozitive de calmare a traficului în zonele cu risc crescut de accidente, inclusiv la trecerile pentru pietoni.

Tânărul șofer, arestat preventiv

Accidentul de luni, de pe Șoseaua Berceni, s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea gravă a copilului său de aproape doi ani, aflat în cărucior. Tânărul care a provocat tragedia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.