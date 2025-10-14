Cazul tânărului de 20 de ani care a intrat în plin cu mașina într-o mamă și copilul aflat în cărucior șochează opinia publică. Femeia lovită nu a avut nicio șansă. Teribilismul și viteza au ucis-o. Experții spun că impulsuri precum agresivitatea la volan sunt greu de stăpânit. ,,Genul de om care generează astfel de accidente este foarte greu de oprit și doar legea poate să o facă. Am spus-o de atâtea ori, în asemenea cazuri: fără drept de redobândire permis. Gândiți-vă că dacă omul ăsta își redobândește permisul peste 5-10 ani, el va mai face lucrul ăsta", atrage atenția Sorin Ene, campion național la drift și expert în condus defensiv.

Ce se știe despre tânărul care a lovit-o mortal pe mama de 35 de ani

În imaginile surprinse chiar de camera de bord a șoferului care a provocat accidentul, se observă cum acesta depășește pe banda a doua, fără să încetinească deloc în apropierea trecerii de pietoni. Și le lovește în plin pe mamă și fetița de doi ani, aflată în cărucior. Pentru femeie, impactul a fost fatal. Fetița a supraviețuit și este acum la spital, cu mai multe răni. Pe femeie o mai aștepta acasă și un băiat de 10 ani.

Șoferul care a provocat accidentul are doar 20 de ani și ar avea un atelier auto, unde tunează mașini. În online, nu a ezitat să se laude cu viteza cu care conduce, chiar și cu 240 de kilometri pe oră. La volanul unui model mai vechi de BMW.

După accident le-a spus polițiștilor că a încercat să evite ceva apărut brusc în faţa maşinii, însă n-a mai reuşit să frâneze la timp.

„Genul ăsta de om este haiducul din trafic. Locul lor nu este la volan"

Sorin Ene, care este instructor profesionist de drift și expert în condus defensiv, spune că nu mai vrea să audă de astfel de tragedii și că a ajuns la saturație.

,,A avut viteză foarte mare, se vede foarte clar. Cunosc genul ăsta de om: este haiducul din trafic. Este un stereotip. Iar pentru genul ăsta de om trebuie o lege. Nu pentru tânărul de acum individual, mie îmi pare rău de el, sunt convins că numai în locul lui să nu fii. Dar pentru genul lui de om. El niciodată nu considera că se va întâmpla așa ceva. Pentru că el se considera stăpân pe sine, că a mers cu 240 km/h. Uite că este doar o chestiune de timp! Asta nu înțeleg oamenii ăștia, este doar o chestiune de timp până provoci o tragedie".

Șoferii care provoacă astfel de accidente nu ar trebui să mai poată avea vreodată permis, subliniază Sorin Ene.

,,Fără drept de redobâdire permis! Niciodată în viață. Locul lor nu este la volan! (..) Legea în asemenea situații trebuie să fie lege și să se creeze un exemplu. Avem infrastructură cât de cât, avem trecerile de pietoni luminate. Dacă respecți limita de viteză, dacă ești atent, dacă nu ai băut, dacă nu ești drogat, nu ai cum să lovești pe nimeni. Am spus-o de atâtea ori, în asemenea cazuri: fără drept de redobândire permis. Gândiți-vă că dacă omul ăsta își redobândește permisul peste 5-10 ani, el va mai face lucrul ăsta. Ăsta este stilul lui".

În momentul de față, legea prevede că după un accident mortal permisul poate fi ridicat pentru cel mult 180 de zile. Situația se schimbă doar în cazul șoferilor care erau băuți sau drogați când au provocat accidentul. Aceștia riscă închisoarea cu executare. Dar își pot recupera permisul după ispășirea pedepsei, dacă au trecut 10 ani.

Psiholog: Suntem țara în care, cultural vorbind, părintele își propune ca scop esențial să cumpere o mașină nouă copilului la 18 ani

România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese în urma accidentelor de circulație. În 2024, 1478 de oameni au murit pe șosele, arată datele Ministerului de Interne. Deși vârsta celor care provoacă accidentele variază, nu de puține ori sunt implicați tineri șoferi.

,,Suntem țara în care, cultural vorbind, părintele își propune ca scop esențial să cumpere o mașină nouă copilului la 18 ani și țara în care adolescenții își doresc cu ardoare un asemenea cadou. A devenit o normă. În realitate, adolescenții la 18 ani sunt marea majoritate integrați în învățământul liceal și aceasta ar trebui să fie preocuparea prioritară. Nu obținerea unei mașini la majorat", spune psihologul Mihai Copăceanu.

Aceste crede că impulsivitatea la volan este o trăsătură stabilă a personalității.

,,Dacă analizăm în profunzime constatăm că un tânăr impulsiv la volan este impulsiv și în alte contexte sociale și foarte probabil a încălcat norme sociale încă din copilărie. Și părinții recunosc acest adevăr. (...) Prima întrebare adresată oricărui părinte care își planifică să ofere propriului adolescent la împlinirea vârstei de 18 ani o mașină puternică este următoarea: am un copil cuminte și responsabil care până acum a dat dovadă de disciplină și precauție în fiecare comportament și sunt convins că va conduce respectând legea?".

Ce recomandă psihologul

Măsurile pentru a evita tragedii trebuie luate atât de părinți, cât și de societate, crede psihologul Mihai Copăceanu. Potrivit acestuia, ar trebui:

,,1. Să ne protejăm copiii și așa cum unui copil mic nu-i permitem să se joace cu focul, cu gazul sau cu obiectele periculoase, tot așa nici unui adolescent imatur, instabil și impulsiv nu-i oferim o mașină puternică înainte de vreme.

2. Să devenim mult mai responsabili și exigenți atât ca instructori auto cât și ca agenți de poliție când decidem să încredințam "apt pentru a conduce".

Aici este o mare problemă: ușurința cu care o persoană poate obține permisul în mod rapid fără să fie pregătit, fără să fie apt, deseori incorect și prin mijloace ilegale.

3. Să implementăm prin legislație măsuri prin care cetățenii (șoferi sau pietoni) sunt protejați de comportamentul agresiv al oricărui șofer.

Sancțiunea contravențională nu este eficientă. Șoferul tot agresiv va conduce. România are obligația de a introduce, așa cum alte țări au făcut, programe structurate de psihologie pentru șoferii agresivi, programe obligatorii"

Expert în condus defensiv: ,,Autoturismul nu mai este un mijlloc de distracție"

Sorin Ene vine cu recomandări pentru tinerii care urmează să obțină permisul de conducere.

,,Autoturismul nu mai este un mijlloc de distracție. Este un mod de deplasare, este confortul pe care vrem să ni-l asigurăm când vrem să ne deplasăm. Vrei distracție, du-te pe circuit! Sunt școli, sunt academii unde poți să te duci cu mașina ta și să te desfășori și cineva să te învețe ce să faci. Nu pe stradă, nu strada este locul!", atrage atenția campionul la drift.

În plus, tinerii trebuie să fie atenți la viteză, principala cauză a producerii accidentelor. Și să să nu se lase influențați la volan de cei care îi îndeamnă să-și arate dibăcia prin depășiri periculoase.

,,Ești tânăr, ești fericit, ești bucuros. Muți munții când ești tânăr, când ești adolescent, prin mentalitate, prin veselie, prin motivare. Dar nu realizezi cât de aproape este pericolul. Și doar o data trebuie să se întâmple, pentru că vedem că traficul este foarte aglomerat (mașini, pietoni, motocicliști, scuteriști, trotinetiști) și factorul de risc este foarte rapid. Și este păcat să distrugem destine și să ne distrugem și nouă viitorul", concluzionează Sorin Ene.

„Trecerea de pietoni nu este un zid de protecție maximă"

Dar în imaginile filmate de camera de bord a șoferului ucigaș se vede și cum femeia lovită aproape că alerga pe trecerea de pietoni. Acest lucru nu diminuează deloc responsabilitatea tânărului de la volanul bolidului, care nu a încetinit în apropierea zebrei, așa cum este normal, dar atrage atenția asupra măsurilor de siguranță pe care trebuie să le luăm înainte de a traversa.

,,Trecerea de pietoni, acest marcaj care legal ne conferă dreptul de a traversa în siguranță nu ne și garantează acest lucru. Nu reprezintă un zid sau un element de protecție maximă. Și ar trebui toți pietonii să înțeleagă acest lucru. Unii - eu văd în trafic - într-adevăr se asigură temeinic, nu traversează până ce nu toate mașinile, de pe toate benzile de circulație, se opresc. Este un lucru la care trebuie să ne raportăm și să luăm exemplu. Mare grijă, dragi pietoni: asigurați-vă temeinic că șoferii s-au oprit, după care traversați!", spune Sorin Ene.

Iar dacă traversați cu un cărucior, este bine să țineți cont de o regulă:

,,Nu trebuie să îl împingi înainte pe trecerea de pietoni. Pentru că este primul element cu care mașina va lua contact. Trebuie să ținem căruciorul lângă noi, în dreptul nostru și să fim primii care traversează".