search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză Tragedia din Berceni - portretul unui pericol public. Expert: Șoferii care ucid cu viteză, să-și piardă definitiv permisul. Sfaturi pentru pietoni

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Cazul tânărului de 20 de ani care a intrat în plin cu mașina într-o mamă și copilul aflat în cărucior șochează opinia publică. Femeia lovită nu a avut nicio șansă. Teribilismul și viteza au ucis-o. Experții spun că impulsuri precum agresivitatea la volan sunt greu de stăpânit. ,,Genul de om care generează astfel de accidente este foarte greu de oprit și doar legea poate să o facă. Am spus-o de atâtea ori, în asemenea cazuri: fără drept de redobândire permis. Gândiți-vă că dacă omul ăsta își redobândește permisul peste 5-10 ani, el va mai face lucrul ăsta", atrage atenția Sorin Ene, campion național la drift și expert în condus defensiv.

CAPTURĂ FOTO Observator News
CAPTURĂ FOTO Observator News

Ce se știe despre tânărul care a lovit-o mortal pe mama de 35 de ani

În imaginile surprinse chiar de camera de bord a șoferului care a provocat accidentul, se observă cum acesta depășește pe banda a doua, fără să încetinească deloc în apropierea trecerii de pietoni. Și le lovește în plin pe mamă și fetița de doi ani, aflată în cărucior. Pentru femeie, impactul a fost fatal. Fetița a supraviețuit și este acum la spital, cu mai multe răni. Pe femeie o mai aștepta acasă și un băiat de 10 ani.

Șoferul care a provocat accidentul are doar 20 de ani și ar avea un atelier auto, unde tunează mașini. În online, nu a ezitat să se laude cu viteza cu care conduce, chiar și cu 240 de kilometri pe oră. La volanul unui model mai vechi de BMW. 

După accident le-a spus polițiștilor că a încercat să evite ceva apărut brusc în faţa maşinii, însă n-a mai reuşit să frâneze la timp.

„Genul ăsta de om este haiducul din trafic. Locul lor nu este la volan"

Sorin Ene, care este instructor profesionist de drift și expert în condus defensiv, spune că nu mai vrea să audă de astfel de tragedii și că a ajuns la saturație. 

,,A avut viteză foarte mare, se vede foarte clar. Cunosc genul ăsta de om: este haiducul din trafic. Este un stereotip. Iar pentru genul ăsta de om trebuie o lege. Nu pentru tânărul de acum individual, mie îmi pare rău de el, sunt convins că numai în locul lui să nu fii. Dar pentru genul lui de om. El niciodată nu considera că se va întâmpla așa ceva. Pentru că el se considera stăpân pe sine, că a mers cu 240 km/h. Uite că este doar o chestiune de timp! Asta nu înțeleg oamenii ăștia, este doar o chestiune de timp până provoci o tragedie". 

Șoferii care provoacă astfel de accidente nu ar trebui să mai poată avea vreodată permis, subliniază Sorin Ene. 

,,Fără drept de redobâdire permis! Niciodată în viață. Locul lor nu este la volan! (..) Legea în asemenea situații trebuie să fie lege și să se creeze un exemplu. Avem infrastructură cât de cât, avem trecerile de pietoni luminate. Dacă respecți limita de viteză, dacă ești atent, dacă nu ai băut, dacă nu ești drogat, nu ai cum să lovești pe nimeni. Am spus-o de atâtea ori, în asemenea cazuri: fără drept de redobândire permis. Gândiți-vă că dacă omul ăsta își redobândește permisul peste 5-10 ani, el va mai face lucrul ăsta. Ăsta este stilul lui".

În momentul de față, legea prevede că după un accident mortal permisul poate fi ridicat pentru cel mult 180 de zile. Situația se schimbă doar în cazul șoferilor care erau băuți sau drogați când au provocat accidentul. Aceștia riscă închisoarea cu executare. Dar își pot recupera permisul după ispășirea pedepsei, dacă au trecut 10 ani. 

Sorin Ene, campion național la drift și expert în condus defensiv
Sorin Ene, campion național la drift și expert în condus defensiv

Psiholog: Suntem țara în care, cultural vorbind, părintele își propune ca scop esențial să cumpere o mașină nouă copilului la 18 ani

România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese în urma accidentelor de circulație. În 2024, 1478 de oameni au murit pe șosele, arată datele Ministerului de Interne. Deși vârsta celor care provoacă accidentele variază, nu de puține ori sunt implicați tineri șoferi. 

,,Suntem țara în care, cultural vorbind, părintele își propune ca scop esențial să cumpere o mașină nouă copilului la 18 ani și țara în care adolescenții își doresc cu ardoare un asemenea cadou. A devenit o normă. În realitate, adolescenții la 18 ani sunt marea majoritate integrați în învățământul liceal și aceasta ar trebui să fie preocuparea prioritară. Nu obținerea unei mașini la majorat", spune psihologul Mihai Copăceanu.

Aceste crede că impulsivitatea la volan este o trăsătură stabilă a personalității. 

,,Dacă analizăm în profunzime constatăm că un tânăr impulsiv la volan este impulsiv și în alte contexte sociale și foarte probabil a încălcat norme sociale încă din copilărie. Și părinții recunosc acest adevăr. (...) Prima întrebare adresată oricărui părinte care își planifică să ofere propriului adolescent la împlinirea vârstei de 18 ani o mașină puternică este următoarea: am un copil cuminte și responsabil care până acum a dat dovadă de disciplină și precauție în fiecare comportament și sunt convins că va conduce respectând legea?"

Ce recomandă psihologul

Măsurile pentru a evita tragedii trebuie luate atât de părinți, cât și de societate, crede psihologul Mihai Copăceanu. Potrivit acestuia, ar trebui:

,,1. Să ne protejăm copiii și așa cum unui copil mic nu-i permitem să se joace cu focul, cu gazul sau cu obiectele periculoase, tot așa nici unui adolescent imatur, instabil și impulsiv nu-i oferim o mașină puternică înainte de vreme.

2. Să devenim mult mai responsabili și exigenți atât ca instructori auto cât și ca agenți de poliție când decidem să încredințam "apt pentru a conduce".

Aici este o mare problemă: ușurința cu care o persoană poate obține permisul în mod rapid fără să fie pregătit, fără să fie apt, deseori incorect și prin mijloace ilegale.

3. Să implementăm prin legislație măsuri prin care cetățenii (șoferi sau pietoni) sunt protejați de comportamentul agresiv al oricărui șofer.

Sancțiunea contravențională nu este eficientă. Șoferul tot agresiv va conduce. România are obligația de a introduce, așa cum alte țări au făcut, programe structurate de psihologie pentru șoferii agresivi, programe obligatorii"

Psihologul Mihai Copăceanu, specializat în adicții
Psihologul Mihai Copăceanu, specializat în adicții

Expert în condus defensiv: ,,Autoturismul nu mai este un mijlloc de distracție"

Sorin Ene vine cu recomandări pentru tinerii care urmează să obțină permisul de conducere. 

,,Autoturismul nu mai este un mijlloc de distracție. Este un mod de deplasare, este confortul pe care vrem să ni-l asigurăm când vrem să ne deplasăm. Vrei distracție, du-te pe circuit! Sunt școli, sunt academii unde poți să te duci cu mașina ta și să te desfășori și cineva să te învețe ce să faci. Nu pe stradă, nu strada este locul!", atrage atenția campionul la drift. 

În plus, tinerii trebuie să fie atenți la viteză, principala cauză a producerii accidentelor. Și să să nu se lase influențați la volan de cei care îi îndeamnă să-și arate dibăcia prin depășiri periculoase. 

,,Ești tânăr, ești fericit, ești bucuros. Muți munții când ești tânăr, când ești adolescent, prin mentalitate, prin veselie, prin motivare. Dar nu realizezi cât de aproape este pericolul. Și doar o data trebuie să se întâmple, pentru că vedem că traficul este foarte aglomerat (mașini, pietoni, motocicliști, scuteriști, trotinetiști) și factorul de risc este foarte rapid. Și este păcat să distrugem destine și să ne distrugem și nouă viitorul", concluzionează Sorin Ene.

„Trecerea de pietoni nu este un zid de protecție maximă"

Dar în imaginile filmate de camera de bord a șoferului ucigaș se vede și cum femeia lovită aproape că alerga pe trecerea de pietoni. Acest lucru nu diminuează deloc responsabilitatea tânărului de la volanul bolidului, care nu a încetinit în apropierea zebrei, așa cum este normal, dar atrage atenția asupra măsurilor de siguranță pe care trebuie să le luăm înainte de a traversa.

,,Trecerea de pietoni, acest marcaj care legal ne conferă dreptul de a traversa în siguranță nu ne și garantează acest lucru. Nu reprezintă un zid sau un element de protecție maximă. Și ar trebui toți pietonii să înțeleagă acest lucru. Unii - eu văd în trafic - într-adevăr se asigură temeinic, nu traversează până ce nu toate mașinile, de pe toate benzile de circulație, se opresc. Este un lucru la care trebuie să ne raportăm și să luăm exemplu. Mare grijă, dragi pietoni: asigurați-vă temeinic că șoferii s-au oprit, după care traversați!", spune Sorin Ene.

Iar dacă traversați cu un cărucior, este bine să țineți cont de o regulă: 

,,Nu trebuie să îl împingi înainte pe trecerea de pietoni. Pentru că este primul element cu care mașina va lua contact. Trebuie să ținem căruciorul lângă noi, în dreptul nostru și să fim primii care traversează". 

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Titi Aur a RĂBUFNIT! Ce spune despre șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: „Ar fi trebuit...”
gandul.ro
image
Zelenski a retras cetăţenia ucraineană a primarului Odesei! E acuzat că deţinea paşaport rusesc
mediafax.ro
image
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai multe cazuri grave
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă? Gestul făcut e revoltător
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
playtech.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini cu Daciana Sârbu și noul ei iubit. Cine e bărbatul misterios care i-a readus zâmbetul pe buze GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”