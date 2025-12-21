„Circul” anual al lui Putin. Mesajele, directe sau subtile, ale liderului de la Kremlin privind războiul din Ucraina

Conferința anuală de întrebări și răspunsuri a lui Vladimir Putin este un prilej pentru rușii de rând să-și facă cunoscute grijile și problemele, dar de multe ori evenimentul devine o platformă pentru a transmite populației prioritățile liderului de la Kremlin.

În contextul în care președintele american Donald Trump pare să fie pe ultima sută de sută în negocierile privind un acord problematic pe care dorește să-l vadă încheiat în mod improbabil până la finele anului, ținându-și în suspans omologii de la Bruxelles și Ucraina, mizele geopolitice s-au mărit considerabil și pentru Rusia, iar Putin nu putea rata ocazia să pulseze, relatează Politico,

Pentru a asigura unitatea mesajului, conferința de presă de vineri a fost, conform tradiției, atent coregrafiată, iar întrebările - potrivit Kremlinului, au atins cifra impresionantă de aproximativ 3 milioane, acestea fiind, se presupune, doar mesajele selectate cu grijă. Nu e clar dacă unele comentarii sarcastice sau chiar contondente au fost lăsate deliberat să treacă sau s-au strecurat din neatenție.

Liderul rus a ținut și în acest an o conferință-maraton de patru ore și jumătate. Politico a extras principalele teme abordate de Putin, având pe fundal războiul în curs din Ucraina și negocierile de pace

Putin merge înainte cu războiul

Multe s-au petrecut de când Kremlinul a interzis chiar pronunțarea cuvântului „război” în urma invaziei la scară largă în Ucraina în februarie 2022, rușii riscând urmărirea penală pe seama rostirii lui.

Dovada a fost chiar modul în care a început conferinței, cu o intrare abruptă în problematica războiului dus de Rusia.

„Război sau pace?”, l-a întrebat direct co-prezentatorul pe un Putin afișând o postură relaxată, în startul evenimentului care a început puțin după prânz, ora locală.

Întrebarea a dat tonul pentru restul conferinței de aproape cinci ore, pe parcursul cărora războiul din Ucraina a fost în prim-plan.

Profitând de întrebări în acest sens venite de la corespondenți militari, veterani și chiar soția unui soldat decedat, Putin a ținut să clarifice că, din perspectiva sa războiul merge conform planului iar eventualele probleme, precum plățile întârziate, sunt doar rezultatul „birocrației excesive”.

Într-un moment în care sondaje diferite arată că mulți ruși sunt nerăbdători să se concretize într-un fel sau altul aun acord de pace, Putin își intensifică apelul pentru ca țara să se unească pentru a duce împreună războiul, a declarat pentru POLITICO analistul politic Andrei Kolesnikov.

Mesajul este că „victoria, sub forma unei păci în condițiile Rusiei, este aproape, iar populația este unită în sprijinirea” războiului, a spus el.

Pace în termenii Rusiei

Telespectatorii ar putea fi scuzați dacă cumva au avut impresia că au fost transportați înapoi în timp, în februarie 2022, când Putin și-a prezentat prima dată motivele pentru invadarea Ucrainei.

Putin a încercat aparent să se armonizeze cu dorințele Trump legate de o pace rapidă, semnalând că Moscova este dornică și pregătită să negocieze un acord privind Ucraina.

Însă limbajul folosit în discursul care a urmat sugerează mai degrabă contrariul. El a denunțat regimul de la Kiev”, pe care l-a acuzat că a ajuns la putere prin intermediul unei „lovituri de stat”, și a repetat că Rusia se luptă cu „neo-nazismul”.

Totodată, Putin a repetat condițiile Rusiei pentru a opri războiul: Kievul să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO și să se retragă din estul Ucrainei.

Ca întotdeauna, Putin a făcut referire la „cauzele profunde” ale războiului, invocând extinderea NATO drept justificare pentru invazia rusă în Ucraina.

Mesaj dur pentru Europa și NATO

Putin a lăudat legăturile strânse cu China și Belarus, însă a avut cuvinte dure pentru Europa și NATO, din cauza sprijinului acestora pentru Ucraina și a avertismentelor privind amenințarea reprezentată de Moscova pentru alte țări din Europa.

Liderul rus aproape că și-a cerut scuze pentru că i-a calificat pe liderii europeni drept „purceluși” la începutul acestei săptămâni, la o ședință cu ministerul apărării, apărându-se că cuvintele „i-au ieșit” din gură.

Pe de altă parte, Putin nu s-a sfiit să-i numească „tâlhari” pe aceiași lideri europeni, pe seama faptului că aceștia au încercat să obțină un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina să supraviețuiască financiar în război.

În vizorul lui Putin a intrat însă secretarul general al NATO, Mark Rutte, care săptămâna trecută i-a avertizat pe europeni să se pregătească pentru un război de amploarea celui trăit de „bunicii și străbunicii voștri”.

„Chiar vreau să întreb: Ascultă, ce spui despre pregătirile de un război cu Rusia?”, l-a certat Putin. „Știi măcar să citești? Citește Strategia de Securitate Națională a SUA.”

Aceste comentarii au fost prilejuite de întrebările jurnaliștilor străini.

În aceeași manieră, răspunzând la o întrebare pusă de corespondentul BBC specializat în Rusia, Steve Rosenberg, care a vrut să știe cum vede Putin viitorul pentru poporul rus și dacă are în vedere o escaladare militară, eventual „noi operațiuni militare speciale”, liderul rus a devenit înverșunat și defensiv: „Nu vor exista noi operațiuni militare speciale dacă ne tratați cu respect și țineți seama de interesele noastre”.

Mesajul lui Putin către ruși

Dincolo de chestiunile de politică externă, Putin și-a rezervat timp și pentru a aborda preocupările financiare ale rușilor, pe fondul încetinirii economiei și al inflației ridicate, în contextul în care Kremlinul își înundă sectorul de apărare cu lichidități.

Citând statistici, el a insistat că nu există motive de îngrijorare, salutând „acțiuni deliberate” întreprinse de instituțiile financiare ale țării pentru stabilizarea economiei.

Cât despre relația rușilor cu războiul, Putin a anunțat că interesul pentru luptă este mare - tinerii se înrolează în masă și chiar se bat pe locuri în noile unități de drone.

„Sunt băieți foarte tineri, studenți, care își iau un an sabatic pentru a semna un contract [cu armata] și pentru a participa la operațiuni de luptă”, a spus el.

Putin a făcut aceste afirmații privind un presupus entuziasm de a lua parte la război în timp ce, potrivit estimărilor occidentale, armata rusă a suferit aproximativ 1 milion de victime, iar cei mobilizați în toamna anului 2022 nu au fost încă eliberați, ceea ce sugerează că autoritățile se luptă să completeze rândurile.

Putin „nu este preocupat de costul continuării «operațiunii militare speciale», fie el financiar, uman sau psihologic”, a observat pe această temă Kolesnikov, analistul cu sediul la Moscova.

Valorile tradiționale

Deși războiul a ocupat prim-planul, Putin a strecurat totuși în răspunsurile referințe la un alt subiect preferat: „valorile tradiționale”.

El a avertizat alte țări că riscă să le fie confiscate activele de către Europa din cauza politicii lor conservatoare. „Mâine cineva s-ar putea să nu fie de acord cu politicile legate de comunitatea LGBT”, a spus el. „În țările musulmane și islamice, există multe legi foarte stricte care protejează valorile lor tradiționale, care sunt valorile noastre tradiționale comune”, a spus Putin, sugerând că UE ar putea viza aceste țări în baza politicilor sale și neglijind rațiunea pentru care blocul comunitar a impus sancțiuni și a înghețat activele Rusiei.

După ce un student în vârstă de 23 de ani a profitat de ocazie pentru a-și cere prietena în căsătorie în direct, Putin l-a lăudat pe tânăr pentru că acesta început să se întâlnească cu partenera sa devreme.

„În Caucaz, au buna tradiție de a-și mărita copiii la o vârstă fragedă. Ar trebui să le urmăm exemplul”, a spus el.

Apoi a venit concluzia: ceea ce i-a unit pe toți cei care luptau pentru Rusia pe front sunt „valorile lor comune”.

Întrebările din partea populație: selectate sau spontane?

Pentru spectatori, cea mai interesantă parte a scenei a fost un ecran mare care afișa mesaje text trimise de ruși de rând.

Unele s-au încadrat perfect în peisajul evenimentului: „Cum pot contribui la transformarea Rusiei într-un imperiu?”, se putea citi într-un mesaj.

Altele au avut un cu totul alt ton.

„Aceasta nu este o linie directă, ci un circ”, se arăta într-un mesaj care a apărut pentru scurt timp pe ecran.

„Vladimir Vladimirovici, e vineri, putem să ne apucăm de băut?”, scria un altul.

Nu este clar dacă Kremlinul permite în mod deliberat ca astfel de mesaje să treacă, probabil pentru a da evenimentului o aură de legitimitate. Sau dacă unii ruși au au avut pur și simplu norocul ca mesajele lor să fie selectate.