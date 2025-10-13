Video Momentul cumplit în care o mamă și copilul ei sunt spulberați de șoferul unui BMW

Au apărut primele imagini cu momentul în care o mamă și copilul ei au fost spulberați de un șofer pe Șoseaua Berceni, din București. Femeia de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav.

Din imagini se observă cum femeia traversează strada pe trecerea de pietoni împingând căruciorul, iar la un moment dat este lovită o mașină.

Impactul a fost atât de puternic, încât mama a fost aruncată pe contrasens, iar alte două mașini au lovit-o. Căruciorul a fost proiectat la peste 40 de metri. La volanul BMW-ului se afla un șofer de 20 de ani.

În momentul sosirii echipajului, femeia era în stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare nu au avut succes.

Fetița de un an din cărucior a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” cu răni grave la cap și coloană. Micuța a fost diagnosticată cu traumatism cranian, fractură de femur și contuzii toraco-abdominale.

Tânărul care a provocat accidentul a fost identificat de polițiști.

Din postările sale de pe rețelele sociale reiese pasiunea pentru mașini și condusul cu viteză.

Într-una dintre postări, el scria: „Când toţi îţi zic că conduci cu viteză, dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineața”.