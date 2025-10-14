search
Marți, 14 Octombrie 2025
Video Șoferul care a a spulberat cu BMW-ul o mamă și copilul ei de un an a fost reținut. Cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă

Șoferul care a provocat cumplitul accident de luni, produs pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav, a fost reținut.

În urma probatoriului administrat de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în cazul privind accidentul rutier produs pe 13 octombrie, în jurul orei 16.00, pe Șos. Berceni din Sectorul 4, soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a unui minor, conducătorul autovehiculului în vârstă de 20 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală, a transmis Brigada Rutieră a Municipiului București.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Victimele au fost spulberate de maşină. FOTO Facebook

Din imaginile apărute în spațiul public se observă cum femeia a traversat strada pe trecerea de pietoni împingând căruciorul, iar la un moment dat a fost lovită de BMW-ul condus de tânărul de 20 de ani.

Impactul a fost atât de puternic, încât mama a fost aruncată pe contrasens, iar alte două mașini au lovit-o. Căruciorul a fost proiectat la peste 40 de metri. 

Mama a murit, iar fetița s-a ales cu răni grave la cap și coloană

La momentul sosirii echipajului medical, femeia era în stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare nu au avut succes.

Fetița de un an din cărucior a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” cu răni grave la cap și coloană. Micuța a fost diagnosticată cu traumatism cranian, fractură de femur și contuzii toraco-abdominale.

Amintim că, în timp ce medicii încercau să o resusciteze pe mamă, telefonul acesteia a început să sune. La celălalt capăt al firului era fiul ei, un băiat de doar 10 ani. Un medic i-a răspuns și i-a dat cumplita veste.

Din postările pe care tânărul care a provocat accidentul le făcea pe rețelele sociale reiese pasiunea pentru mașini și condusul cu viteză.

Într-una dintre postări, el scria: „Când toți îți zic că conduci cu viteză, dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineața”.

București

