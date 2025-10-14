search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cătălin Drulă: „Ajunge cu demența la volan și cu statul impotent care o încurajează”. Ce spune despre cumplitul accident de pe Șoseaua Berceni

0
0
Publicat:

Deputatul USR Cătălin Drulă a tras un semnal de alarmă după tragicul accident de luni, 13 octombrie, produs pe Șoseaua Berceni din Capitală, în urma căruia o femeie de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav.

Deputatul USR i-a dat un pont primarului Băluță. FOTO Facecebook Cătălin Drulă
Deputatul USR i-a dat un pont primarului Băluță. FOTO Facecebook Cătălin Drulă

„Destul. Ajunge! Ajunge cu demența la volan și cu statul impotent care o încurajează. M-a zguduit vestea de astăzi despre o mămică de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni la Apărătorii Patriei, în timp ce împingea căruciorul cu fetița de 2 ani, care este grav rănită”, a scris parlamentarul, luni seara, pe Facebook.

„Trotuare înguste sau lipsă, sau nefolosibile, părinți împingând cărucioare pe carosabil”

Fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii a adăugat că pietonii care trec prin zonă riscă oricând să fie accidentați.

„Am fost săptămâna trecută chiar în acea zonă, la Apărătorii Patriei/Metalurgiei și o dată în plus m-am îngrozit de pericolul la care sunt expuși pietonii. Trotuare înguste sau lipsă, sau nefolosibile, părinți împingând cărucioare pe carosabil. Treceri de pietoni nesigure unde pietonii trebuie să supraviețuiască competiției cu demarajele nervoase în trombă”.

Potrivit deputatului USR, „soluțiile există și sunt în fața noastră: 1- Sistemele automate de constatat contravenții. 2 - Intervenții de calmare a traficului din proiectarea drumurilor”.

„Încă zace la Ministerul Afacerilor Interne operaționalizarea legislației privind constatarea automată a contravențiilor. Adică mai pe românește, camere video cu radar automat, detecție de trecere pe roșu, folosire ilegală a benzilor de autobuz. Întâi am așteptat legea, jalon PNRR. Apoi am așteptat, ieșit din termen, ordinul de ministru cu normele de aplicare a legii. Așteptăm acum “operaționalizarea” de către MAI a nu știu cărui centru de procesare, care nu se mai întâmplă o dată”, mai scrie parlamentarul.

„Nu se pot da amenzi pentru că… nu există operaționalizarea la MAI”

Parlamentarul USR pledează pentru implementarea în Capitală a unor sisteme operaționale pentru creșterea siguranței pietonilor.

„Acesta nu este un atac politic. Mă interesează prea puțin culoare politică, partide, vreau doar după ani de zile să avem aceste sisteme operaționale și să salvăm vieți. Timișoara le are deja montate, Clujul le are montate, dar nu se pot da amenzi pentru că… nu există operaționalizarea la MAI.  Mă separă multe de domnul Boc și relația noastră publică n-a fost tocmai prietenoasă, dar îi împărtășesc complet frustrarea privind întârzierea MAI în operaționalizarea acestor sisteme automate. Domnule Boc, vă sunt alături în acest proiect așa cum ați spus-o și public (și vă mulțumesc). Și Dominic Fritz vă este, nu se poate ca viețile oamenilor să se distrugă pentru că MAI nu vrea și nu poate. Domnule Predoiu, faceți o prioritate și nu mai acceptați amânări. Dacă domnul Despescu nu poate sau nu e în stare, e cazul să se ocupe altcineva”.

Citește și: Fiul de 10 ani al femeii spulberate își suna mama în timp ce medicii o resuscitau. Cine este șoferul vinovat

„Trebuie mult mai multe și fără frica stupidă a politicienilor că pierd voturi”

Fostul ministru mai spune că „orașele noastre nu sunt poligoane de viteză și de frustrări”.

„Viețile copiilor nu pot să fie victima nervilor exprimați în manevre periculoase. Regulile pentru șoferi nu sunt opționale. Poliția Rutieră trebuie să apere ordinea și integritatea cetățenilor, nu frustrările și comportamentul antisocial. În ce privește calmatoarele de trafic, ele sunt extrem de eficiente. La fel intersecțiile cu colțuri protejate pentru vizibilitate. Trecerile de pietoni supraînălțate. Proiectare care sa prevină viteza și accidentele. În multe din orașele României și chiar și în București astfel de intervenții au fost făcute deja. Și primăria generală a făcut și cele de sector. Dar trebuie mult mai multe și fără frica stupidă a politicienilor că pierd voturi. Fără populism care ucide prin inacțiune”, a mai scris Drulă.

Deputatul USR îi dă și o sugestie primarului Băluță:

„Chiar în zona Apărătorii Patriei, Metalurgiei, constatam că astfel de măsuri lipsesc. Un pont, domnule Băluță, și o rugăminte: trecerea de pietoni de la Parcul Tudor Arghezi trebuie supraînălțată. Părinții care merg în parc cu copilași se expun la un trafic intens de șosea la acea trecere peste 4 benzi. Ar ajuta foarte mult”.

„Domnul Pistol de la CNAIR a amânat implementarea proiectului până când s-au pierdut banii din PNRR.

Cătălin Drulă mai spune că deplasarea pietonală „nu trebuie să fie un stres sau o cursă cu pericole mortale, asta separă în 2025 un oraș civilizat, european de o junglă urbană, de sălbăticie”

„Sunt măsuri simple. Sunt măsuri care salvează vieți.Nu mă interesează culoare politică PSD, PNL, USR, AUR sau ce-o fi. Haideți să spunem stop în 2025 acestui carnagiu de pe străzile noastre. Ordinea și disciplina în trafic nu e opțională. E obligatorie.

PS Am pus 1000 de camere de viteză în PNRR ca jalon împreună cu finanțarea aferentă. ZERO găsim instalate astăzi. Domnul Pistol de la CNAIR a amânat implementarea proiectului până când s-au pierdut banii din PNRR. Iarăși, nu mă interesează stăpânii politici ai domnului Pistol, mă doare sufletul că din prostie, indolență, populism naiv pierdem oportunități să ne ordonăm și sa ne civilizăm”, a încheiat fostul ministru.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
fanatik.ro
image
Magnatul cripto a fost găsit împușcat în cap în Lamborghiniul său de lux, la Kiev: „Pierderi de milioane”
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Cine e șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. Camerele video au surprins momentul accidentului
antena3.ro
image
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
playtech.ro
image
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 69 de ani, Victor Pițurcă a decis să spună totul despre viața personală și femeia "de fier" din spatele său
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Mare companie producătoare de mezeluri, în pragul falimentului. 400 de angajaţi speră să-şi poată păstra locurile de muncă
romaniatv.net
image
Rugăciunea pe care să o spui de Sfânta Parascheva! Face minuni
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
london british library royal ms 15 e vi f 16r alexandre contre porus png
Top 10 arme medievale care au schimbat cursul Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Clopote de nuntă regale! La doar 6 luni de la divorț, Prințul moștenitor, înalt și chipeș, anunță că s-a logodit

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică