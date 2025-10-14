Cătălin Drulă: „Ajunge cu demența la volan și cu statul impotent care o încurajează”. Ce spune despre cumplitul accident de pe Șoseaua Berceni

Deputatul USR Cătălin Drulă a tras un semnal de alarmă după tragicul accident de luni, 13 octombrie, produs pe Șoseaua Berceni din Capitală, în urma căruia o femeie de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav.

„Destul. Ajunge! Ajunge cu demența la volan și cu statul impotent care o încurajează. M-a zguduit vestea de astăzi despre o mămică de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni la Apărătorii Patriei, în timp ce împingea căruciorul cu fetița de 2 ani, care este grav rănită”, a scris parlamentarul, luni seara, pe Facebook.

„Trotuare înguste sau lipsă, sau nefolosibile, părinți împingând cărucioare pe carosabil”

Fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii a adăugat că pietonii care trec prin zonă riscă oricând să fie accidentați.

„Am fost săptămâna trecută chiar în acea zonă, la Apărătorii Patriei/Metalurgiei și o dată în plus m-am îngrozit de pericolul la care sunt expuși pietonii. Trotuare înguste sau lipsă, sau nefolosibile, părinți împingând cărucioare pe carosabil. Treceri de pietoni nesigure unde pietonii trebuie să supraviețuiască competiției cu demarajele nervoase în trombă”.

Potrivit deputatului USR, „soluțiile există și sunt în fața noastră: 1- Sistemele automate de constatat contravenții. 2 - Intervenții de calmare a traficului din proiectarea drumurilor”.

„Încă zace la Ministerul Afacerilor Interne operaționalizarea legislației privind constatarea automată a contravențiilor. Adică mai pe românește, camere video cu radar automat, detecție de trecere pe roșu, folosire ilegală a benzilor de autobuz. Întâi am așteptat legea, jalon PNRR. Apoi am așteptat, ieșit din termen, ordinul de ministru cu normele de aplicare a legii. Așteptăm acum “operaționalizarea” de către MAI a nu știu cărui centru de procesare, care nu se mai întâmplă o dată”, mai scrie parlamentarul.

„Nu se pot da amenzi pentru că… nu există operaționalizarea la MAI”

Parlamentarul USR pledează pentru implementarea în Capitală a unor sisteme operaționale pentru creșterea siguranței pietonilor.

„Acesta nu este un atac politic. Mă interesează prea puțin culoare politică, partide, vreau doar după ani de zile să avem aceste sisteme operaționale și să salvăm vieți. Timișoara le are deja montate, Clujul le are montate, dar nu se pot da amenzi pentru că… nu există operaționalizarea la MAI. Mă separă multe de domnul Boc și relația noastră publică n-a fost tocmai prietenoasă, dar îi împărtășesc complet frustrarea privind întârzierea MAI în operaționalizarea acestor sisteme automate. Domnule Boc, vă sunt alături în acest proiect așa cum ați spus-o și public (și vă mulțumesc). Și Dominic Fritz vă este, nu se poate ca viețile oamenilor să se distrugă pentru că MAI nu vrea și nu poate. Domnule Predoiu, faceți o prioritate și nu mai acceptați amânări. Dacă domnul Despescu nu poate sau nu e în stare, e cazul să se ocupe altcineva”.

„Trebuie mult mai multe și fără frica stupidă a politicienilor că pierd voturi”

Fostul ministru mai spune că „orașele noastre nu sunt poligoane de viteză și de frustrări”.

„Viețile copiilor nu pot să fie victima nervilor exprimați în manevre periculoase. Regulile pentru șoferi nu sunt opționale. Poliția Rutieră trebuie să apere ordinea și integritatea cetățenilor, nu frustrările și comportamentul antisocial. În ce privește calmatoarele de trafic, ele sunt extrem de eficiente. La fel intersecțiile cu colțuri protejate pentru vizibilitate. Trecerile de pietoni supraînălțate. Proiectare care sa prevină viteza și accidentele. În multe din orașele României și chiar și în București astfel de intervenții au fost făcute deja. Și primăria generală a făcut și cele de sector. Dar trebuie mult mai multe și fără frica stupidă a politicienilor că pierd voturi. Fără populism care ucide prin inacțiune”, a mai scris Drulă.

Deputatul USR îi dă și o sugestie primarului Băluță:

„Chiar în zona Apărătorii Patriei, Metalurgiei, constatam că astfel de măsuri lipsesc. Un pont, domnule Băluță, și o rugăminte: trecerea de pietoni de la Parcul Tudor Arghezi trebuie supraînălțată. Părinții care merg în parc cu copilași se expun la un trafic intens de șosea la acea trecere peste 4 benzi. Ar ajuta foarte mult”.

„Domnul Pistol de la CNAIR a amânat implementarea proiectului până când s-au pierdut banii din PNRR.

Cătălin Drulă mai spune că deplasarea pietonală „nu trebuie să fie un stres sau o cursă cu pericole mortale, asta separă în 2025 un oraș civilizat, european de o junglă urbană, de sălbăticie”

„Sunt măsuri simple. Sunt măsuri care salvează vieți.Nu mă interesează culoare politică PSD, PNL, USR, AUR sau ce-o fi. Haideți să spunem stop în 2025 acestui carnagiu de pe străzile noastre. Ordinea și disciplina în trafic nu e opțională. E obligatorie.

PS Am pus 1000 de camere de viteză în PNRR ca jalon împreună cu finanțarea aferentă. ZERO găsim instalate astăzi. Domnul Pistol de la CNAIR a amânat implementarea proiectului până când s-au pierdut banii din PNRR. Iarăși, nu mă interesează stăpânii politici ai domnului Pistol, mă doare sufletul că din prostie, indolență, populism naiv pierdem oportunități să ne ordonăm și sa ne civilizăm”, a încheiat fostul ministru.