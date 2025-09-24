Pompierii încă intervin la incendiul din Sectorul 2: 7.000 mp afectați, structura halei prăbușită

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, flăcările întinzându-se pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Pompierii intervin și miercuri dimineață, iar acțiunile vor continua pe tot parcursul zilei.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că stingerea completă a incendiului ar putea dura mai mult decât primele ore ale dimineții. „Colegii continuă intervenția pentru localizarea incendiului. Folosesc toate mijloacele, inclusiv roboți, utilaje, autoscări, sunt 22 de mașini de stingere. Riscul unor explozii sau complicații este scăzut, din ce am înțeles, dar sunt degajări mari de fum, de aceea rugăm populația să nu se expună. Lichidarea incendiului va fi de durată, probabil. Este posibil acest lucru, este posibil ca lichidarea să dureze chiar și mai mult decât până la orele dimineții, dar important e să îl localizeze și să scadă fumul”, a spus Arafat la Digi24.

El a precizat că pompierii folosesc aparate speciale de respirație, cu aer comprimat, și că până acum nu au fost raportate probleme de sănătate în rândul salvatorilor din cauza expunerii la fum.

Pagube majore la construcție

Potrivit ISU București-Ilfov, structura metalică a depozitului a cedat în mare parte, fiind distrusă de temperaturile foarte ridicate generate de flăcări. În total, la stingerea incendiului au fost mobilizate 26 de autospeciale, însă miercuri dimineață mai rămăseseră active 14 dintre ele.

„Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt în dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, a transmis ISU București-Ilfov, potrivit News.ro.

Pentru a opri extinderea focului și a elimina materialele care întrețin arderea, pompierii folosesc din nou buldoexcavatoare.

Pericol de fum în Capitală

În urma degajărilor masive de fum, autoritățile au transmis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5. Oamenii au fost sfătuiți să închidă ușile și ferestrele și să evite expunerea la aerul poluat.

Ministerul Sănătății a emis la rândul său recomandări pentru populație, îndemnând persoanele care acuză disconfort respirator să solicite ajutor medical la 112.

Potrivit Agenției Naționale pentru Mediu, concentrațiile de particule în atmosferă au atins niveluri de șapte ori mai mari decât limita maximă admisă la stația din zona Registrului Comerțului.

Miros de fum în tot Bucureștiul

Mirosul de fum s-a resimțit în mai multe zone din București, iar autoritățile au cerut șoferilor să lase libere căile de acces pentru autospecialele de pompieri. În ciuda dimensiunii incendiului, autoritățile au dat asigurări că riscul de explozie este minim.