search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Pompierii încă intervin la incendiul din Sectorul 2: 7.000 mp afectați, structura halei prăbușită

0
0
Publicat:

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, flăcările întinzându-se pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Pompierii intervin și miercuri dimineață, iar acțiunile vor continua pe tot parcursul zilei.

Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 2 FOTO: Inquam photos / George Călin
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 2 FOTO: Inquam photos / George Călin

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că stingerea completă a incendiului ar putea dura mai mult decât primele ore ale dimineții. „Colegii continuă intervenția pentru localizarea incendiului. Folosesc toate mijloacele, inclusiv roboți, utilaje, autoscări, sunt 22 de mașini de stingere. Riscul unor explozii sau complicații este scăzut, din ce am înțeles, dar sunt degajări mari de fum, de aceea rugăm populația să nu se expună. Lichidarea incendiului va fi de durată, probabil. Este posibil acest lucru, este posibil ca lichidarea să dureze chiar și mai mult decât până la orele dimineții, dar important e să îl localizeze și să scadă fumul”, a spus Arafat la Digi24.

El a precizat că pompierii folosesc aparate speciale de respirație, cu aer comprimat, și că până acum nu au fost raportate probleme de sănătate în rândul salvatorilor din cauza expunerii la fum.

Pagube majore la construcție

Potrivit ISU București-Ilfov, structura metalică a depozitului a cedat în mare parte, fiind distrusă de temperaturile foarte ridicate generate de flăcări. În total, la stingerea incendiului au fost mobilizate 26 de autospeciale, însă miercuri dimineață mai rămăseseră active 14 dintre ele.

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt în dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, a transmis ISU București-Ilfov, potrivit News.ro.

Pentru a opri extinderea focului și a elimina materialele care întrețin arderea, pompierii folosesc din nou buldoexcavatoare.

Pericol de fum în Capitală

În urma degajărilor masive de fum, autoritățile au transmis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5. Oamenii au fost sfătuiți să închidă ușile și ferestrele și să evite expunerea la aerul poluat.

Ministerul Sănătății a emis la rândul său recomandări pentru populație, îndemnând persoanele care acuză disconfort respirator să solicite ajutor medical la 112.

Potrivit Agenției Naționale pentru Mediu, concentrațiile de particule în atmosferă au atins niveluri de șapte ori mai mari decât limita maximă admisă la stația din zona Registrului Comerțului.

Miros de fum în tot Bucureștiul

Mirosul de fum s-a resimțit în mai multe zone din București, iar autoritățile au cerut șoferilor să lase libere căile de acces pentru autospecialele de pompieri. În ciuda dimensiunii incendiului, autoritățile au dat asigurări că riscul de explozie este minim.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
fanatik.ro
image
Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
observatornews.ro
image
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Alocaţiile ajung mai târziu, în octombrie 2025. Când intră banii pe card
playtech.ro
image
Trei zodii cărora li se schimbă destinul de pe 24 septembrie, de la ora 24.00. Noroc la bani, împăcări, reușite și oportunități pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Ciclonul Zack ajunge în România după ce a bulversat Europa. Florinela Georgescu anunţă ploi diluviene şi ninsori la munte.
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță un „plan B” dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților: Există un jalon în PNRR care are nevoie de îndeplinire
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această doză de paracetamol este mortală! Care este antidotul