Video Incendiu la o firmă de utilaje de construcții. Ard patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc și s-a emis mesaj RO-alert

Un incendiu a izbucnit, luni seară, la patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc, în localitatea Vladimirescu din judeţul Arad. Există pericolul ca focul să se răspândească la alte utilaje. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.

Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit la patru remorci de camioane, la intrarea în localitatea Vladimirescu dinspre Arad. Acolo intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Arad cu patru autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, scrie News.

”Incendiul se manifestă prin ardere generalizată la patru remorci aflate în curtea unei societăţi comerciale, existând posibilitatea de propagare la alte utilaje. Remorcile sunt încărcate cu benzi transportoare de cauciuc. Pentru protejarea locuitorilor din zonă, din cauza degajărilor mari de fum, a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a arătat sursa citată.

Din primele informaţii, nu sunt înregistrate victime.