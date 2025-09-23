Video Incendiu puternic la acoperișul unui depozit din Sectorul 2. A fost emis mesaj RoAlert

Un incendiu de proporții a izbucnit, marți, 23 septembrie, la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe Șoseaua Pantelimon, în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit ISU București-Ilfov, din cauza degajărilor mari de fum a fost emis un mesaj prin sistemul RoAlert pentru oamenii din zonă.

UPDATE Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază de 2 km, transmit autoritățile.

ISU București a mai transmis:

„Sub influența rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri.”

UPDATE Dispozitivul a fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detașamentul Special de Salvatori, Autospeciala cu roboți.

Hala are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta. Se actioneaza pentru localizarea incendiului.

Știrea inițială La fața locului au fost mobilizate zece autospeciale de stingere pentru a limita extinderea focului și pentru a proteja zonele învecinate. Pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Știre în curs de actualizare.