Video Turist român, prins în infernul din Antalya: „Hotel de sute de milioane de euro, de cinci stele, fără hidranți. Sunt praf turcii la protecție”

Un turist român a povestit pe rețelele de socializare dezastrul produs de incendiile din Antalya, din Turcia. Flăcările uriaşe au ajuns la sute de clădiri rezidenţiale și chiar la hotelurile unde sunt cazați turiștii.

Românul a postat imagini cu un hotel de cinci stele care a luat foc. El a criticat reacția slabă a autorităților. „Sunt praf turcii la protecție. Acum arde și un hotel”, a spus acesta.

„În 10 minute a ars o întreagă pădure. Acum a luat foc la hotel, a început să ardă şi pe aici. Nu e normal ca la un hotel de sute de milioane de euro, de cinci stele, să fii atât de prost pregătit la incendiu. Toţi cu singătoare mici, când vezi un incendiu de pădure la 50 de metri de tine, să nu ai hidranţi, să nu ai maşini de pompieri..”, a relatat turistul român, aflat în în Turcia, pe TikTok.

Potrivit presei locale, cel mai afectat a fost la hotelul de cinci stele Titanic Deluxe Golf Belek, unde flăcările s-au extins la restaurantele din incintă. În imagini se pot vedea angajații cum aleargă, neputiincioși în fața flăcărilor.

Un incendiu de vegetație s-a extins și a afectat patru cartiere din Antalya.

Flăcările mistuitoare au cuprins și orașul turistic turcesc Belek, situat în provincia Antalya. Hotelurile sunt evacuate, a relatat portalul de socializare Antalya Hakkında.

„Un incendiu a izbucnit în Belek, iar hotelurile sunt evacuate”, se arată în comunicat.

Un incendiu de pădure a izbucnit sâmbătă seara în districtul Kundu, lângă Antalya, unde se află hoteluri turistice populare. Potrivit Direcției Generale Silvice, incendiul s-a extins și în provinciile Mugla și Aydin.

Un total de 14 aeronave, 20 de elicoptere și peste 800 de persoane sunt implicate în stingerea incendiului.

„Monitorizăm incendiul, care a izbucnit în jurul orei 22:00 în cartierul Ali Efendi din Alanya. Acesta s-a extins acum în cartierele Kargıcak și Ispatlı. Numeroase case, sere și livezi au fost afectate. Suntem profund întristați”, spune Aykut Kaya, parlamentar turc.

Antalya este una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii străini.

Incendii forestiere masive au izbucnit în Turcia pe fondul unei călduri anormale, relatează presa locală.

Incendiul a cuprins partea de est a provinciei Antalya și a ajuns în zonele rezidențiale ale orașului Bursa.

Din cauza temperaturilor extreme, flăcările s-au răspândit rapid, iar salvatorii se pregătesc să stingă incendiul pe tot parcursul nopții. Avioanele și zeci de echipe de pompieri au fost implicate în stingerea incendiului.