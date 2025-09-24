Fum dens și toxic în București după incendiul din Sectorul 2: valori de șapte ori mai mari decât limita admisă

search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Publicat:

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la o hală din Șoseaua Pantelimon, Sectorul 2 al Capitalei, provocând degajări masive de fum. Din cauza poluării extreme, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5, avertizându-i să închidă ușile și ferestrele și să evite deplasările în aer liber.

Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din Șoseaua Pantelimon FOTO: Inquam photos / George Călin
Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din Șoseaua Pantelimon FOTO: Inquam photos / George Călin

Ministerul Mediului a anunțat că stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat depășiri alarmante ale particulelor în suspensie (PM10 și PM2.5). La stația B16 - Bulevardul Basarabia, valorile au ajuns până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă.

Există un laborator mobil care a fost trimis pentru a măsura toate concentrațiile. Este evident o depășire, dar vrem să știm exact și cu cât”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Digi24. Autolaboratorul a fost amplasat în zona Vatra Luminoasă, pentru a capta date suplimentare în timp real.

Cele mai afectate zone sunt Mega Mall - Fântânica - Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic. Ministerul Mediului a precizat că, din cauza vântului din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest, afectând și sectoarele 1 și 6.

Cum se deplasează norul de fum

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că fumul avansează lent spre sud-vestul Capitalei și riscă să persiste ore bune în atmosferă.

Până la ora 1:00 în această noapte, vorbim de o deplasare din sector estic-nord-estic, cu viteze la rafală ale vântului de 10-15 km/h, ceea ce înseamnă viteze foarte scăzute către partea de vest, sud-vest a Capitalei. Iar de la ora 1:00 până mâine dimineață, la ora 6:00, circulația aerului se va realiza din sector nord-estic, viteza la rafală fiind chiar mai redusă, între 6 și 10 km/h, astfel încât norul de fum va fi în deplasare către sud-vest”, a explicat Elena Mateescu, directorul ANM.

Ea a adăugat că „este posibil ca în continuare cele mai afectate sectoare, față de cele menționate deja prin mesajele Ro-Alert, să fie parțial și sectorul 3 și 6, față de 2, 4 și 5 până la acest moment. Condițiile de calm atmosferic mențin în principal fumul în zona respectivă, dar cu deplasare lentă de la est către vest”.

Recomandări pentru populație

Ministerul Mediului, în coordonare cu Ministerul Sănătății și DSU, le recomandă locuitorilor:

  • să evite deplasările în aer liber în zonele afectate,
  • să țină ferestrele și ușile închise,
  • să oprească sistemele de ventilație și aer condiționat,
  • să își protejeze nasul și gura cu materiale textile umezite dacă deplasarea este absolut necesară,
  • persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni respiratorii sau cardiace) să evite strict expunerea.

În cazul apariției unor simptome de disconfort respirator, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului unic de urgență 112.

Ministerul Mediului, Direcția Județeană de Mediu București și Garda Națională de Mediu monitorizează permanent calitatea aerului. Pompierii intervin în continuare pentru lichidarea incendiului.

