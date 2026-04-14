Jaf la o sală de păcănele din Galați: un individ cu cagulă a amenințat o angajată cu un cuțit și a fugit cu banii din încasări

Scene de groază într-o sală de jocuri din Galați, unde o angajată a trecut prin momente de panică după ce a fost amenințată cu un cuțit de un individ mascat, care a reușit să fugă cu banii din încasări.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, incidentul a avut loc în data de 14 aprilie 2026, în jurul orei 01:05, la o sală de jocuri situată pe strada 1 Decembrie 1918.

Alarma a fost dată printr-un apel la numărul unic de urgență 112 de către operatorul sălii, o femeie care le-a spus polițiștilor că un individ cu fața acoperită a intrat în incintă și a amenințat-o cu un cuțit, cerându-i să îi predea toți banii din încasări.

Sub presiunea amenințărilor, angajata i-ar fi înmânat suma de aproximativ 10.000 de lei, după care suspectul a părăsit rapid locul faptei.

Polițiștii Secției 4 au intervenit imediat, iar cazul a fost preluat de anchetatorii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Galați.

„A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, iar cercetările au fost preluate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Galați, în vederea identificării autorului și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Galați.

Anchetatorii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și iau în calcul toate pistele care ar putea conduce la prinderea suspectului.