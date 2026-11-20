Doi tineri, de 21 și 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de tâlhărie calificată și tentativă la omor, după un incident violent petrecut în Sectorul 4 al Capitalei. Un tânăr de 21 de ani ar fi fost târât pe carosabil de un autoturism 200 de metri, după ce unul dintre ocupanții mașinii i-ar fi prins mâna prin geamul portierei.

Foto: Poliția Română

Potrivit anchetatorilor, un tânăr de 21 de ani conducea atunci un autoturism în care se mai aflau trei minori: un băiat de 16 ani și alți doi de 17 ani. În timp ce mașina staționa, adolescentul de 16 ani a smuls o sumă de bani din mâna unui alt tânăr de 21 de ani, aflat lângă portieră, fără să-i mai dea obiectul tăietor-înțepător pe care victima venise să-l cumpere.

Imediat după ce a luat banii, minorul de 16 ani l-a apucat de mână pe cumpărător prin geamul deschis al portierei din dreapta-spate și i-a cerut șoferului să demareze. Conducătorul auto a accelerat și a parcurs aproximativ 200 de metri cu victima agățată în exteriorul mașinii și târâtă pe asfalt, ignorând strigătele acesteia prin care le cerea să oprească.

Cinci percheziții în Giurgiu și Clejani

În urma cercetărilor, la data de 19 noiembrie, polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiul Giurgiu și în comuna Clejani, cu sprijinul structurilor de poliție din București, Giurgiu și Botoșani.

În urma operațiunii, au fost depistați șoferul și cei trei pasageri ai autoturismului. Totodată, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru dosar.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șoferul de 21 de ani și minorul de 16 ani, pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.