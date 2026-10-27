Un bărbat de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pe 26 octombrie 2026, fiind cercetat pentru agresiune sexuală și tâlhărie calificată, a anunțat Poliția Capitalei. Acesta este bănuit că ar fi agresat sexual o tânără de 22 de ani și ar fi încercat să îi fure telefonul, amenințând-o cu un obiect tăietor-înțepător.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, pe 16 septembrie 2026. Polițiștii Secției 19 au fost anunțați că o persoană ar fi fost urmărită și agresată pe o stradă din Sectorul 5. Echipajele ajunse la fața locului au confirmat cele sesizate și au identificat victima, o tânără de 22 de ani. Ancheta a fost preluată ulterior de Serviciul de Investigații Criminale Sector 5.

Surse din anchetă susțin că, la data de 16 septembrie 2026, în jurul orei 03.30, după ce o tânără de 22 de ani a coborât dintr-un autobuz, din zona Piața Unirii, până la stația ,,Depou”, a fost urmărită de bărbatul de 35 de ani. În dreptul unui imobil din sectorul 5, acesta a abordat-o, apoi s-a apropiat de ea, a îmbrâncit-o cu umărul, după care i-a pus mâna în zona umărului, apoi a atins-o într-o zonă intimă.

Când tânăra l-ar fi împins în mod repetat pentru a-l îndepărta, suspectul ar fi amenințat-o cu un cuțit, pe care l-ar fi îndreptat spre abdomenul ei, fără să o rănească, mai susțin sursele. Victima a încercat din nou să-l îndepărteze, împingându-l în mod repetat, împrejurare în care bărbatul a fugit.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat suspectul. Pe 26 octombrie, acesta a fost depistat cu sprijinul Secției 24 Poliție și dus la audieri în baza unui mandat de aducere. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților.

Cercetările continuă pentru agresiune sexuală și tâlhărie calificată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.