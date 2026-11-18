Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 17 ani într-un autobuz din Capitală. Acesta fusese reținut inițial pentru 24 de ore, după ce a fost identificat și dus la audieri, informează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Bărbat arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat sexual o adolescentă în autobuz Foto: Arhivă

Potrivit polițiștilor, incidentul s-a petrecut pe 1 octombrie, în jurul orei 10:30. Tatăl adolescentei a sesizat Serviciul Agresiuni Sexuale în aceeași zi, după ce fiica sa i-a povestit ce s-a întâmplat.

„Din cercetările şi investigaţiile efectuate s-a stabilit că, la data de 1 octombrie, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, bărbatul ar fi atins-o cu mâna în zona genunchilor, fiind întrerupt de opoziţia fizică a acesteia, care s-a retras şi a început să ţipe”, a transmis DGPMB.

În momentul în care adolescenta a strigat după ajutor, mai mulți călători au intervenit în sprijinul ei. Reacția acestora l-ar fi descurajat pe bărbat, care a renunțat.

Poliția a transmis că apreciază intervenția celor aflați în autobuz și le-a mulțumit pentru spiritul civic și solidaritatea de care au dat dovadă.

La data de 15 noiembrie, polițiștii Secției 17 au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele bărbatului. Acesta a fost depistat și condus la audieri, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.