O șoferiță de 78 de ani a spulberat o femeie pe trecerea de pietoni, în municipiul Botoșani. Victima a fost pur și simplu aruncată doi metri, aterizând pe asfalt. A suferit contuzii grave fiind trasportată de urgență la spital.

O femeie de 64 de ani a fost grav rănită, joi, 19 noiembrie, după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa regulamentar o stradă din municipiul Botoșani. La volan se afla o femeie de 78 de ani, care ar fi declarat că a fost orbită de soare și nu a observat pietonul. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Victima a fost aruncată la aproximativ doi metri în urma impactului

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Maior Ignat și Nicolae Iorga, în apropierea unui sens giratoriu din municipiul Botoșani.

Femeia a fost proiectată pe parbriz și apoi pe asfalt Foto: Cosmin Pătrașcu Zamfirache

Femeia de 64 de ani începuse să traverseze strada pe o trecere de pietoni semnalizată corespunzător când a fost lovită de un autoturism condus de o șoferiță de 78 de ani, tot din Botoșani.

Impactul a fost violent. Victima a fost proiectată pe parbrizul mașinii, apoi aruncată la aproximativ doi metri, pe carosabil. Femeia a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spital.

Potrivit informațiilor obținute la fața locului, șoferița ar fi explicat că lumina puternică a soarelui i-a afectat vizibilitatea și nu a observat femeia care traversa strada.

Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

„Am văzut când a luat-o, am oprit taxiul și m-am dus și i-am acordat primul ajutor”

Un taximetrist care circula în spatele autoturismului implicat în accident a asistat la impact. Bărbatul a oprit imediat și a încercat să ajute victima, care zăcea pe asfalt și nu răspundea.

„Eu eram în spate, în taxi. Am văzut când a luat-o, am oprit taxiul și m-am dus și i-am acordat primul ajutor. Când am văzut sângele că îi curge din cap... Nu m-a lăsat nimeni să o întorc sau ceva. Am sunat la 112. Mișca, nu era conștientă, nu a vorbit nimic”, a povestit martorul.

Femeia rănită a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii ajunși la locul accidentului au testat-o pe șoferița de 78 de ani cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.